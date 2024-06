ASCOLI PICENO – L’ex fantasista bianconero Gaetano Fontana ha parlato anche di Ascoli ai microfoni di News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, attuale allenatore del Latina, ha affrontato anche il tema della retrocessione della formazione marchigiana.

“Non è stata certo una stagione esaltante. Fa male assistere ad una retrocessione quando, a mio avviso, c’erano tutti i presupposti per arrivare ad una salvezza tranquilla. Temo che tutto questo possa avere ripercussioni, vista la spaccatura tra ambiente e proprietà. Ovviamente l’auspicio è quello che le parti si possano riavvicinare per il bene dell’Ascoli o che si trovi una soluzione immediata tale da poter programmare nel migliore dei modi la stagione che sta ormai per iniziare”.

