ASCOLI PICENO – La Banca del Piceno ha vinto la XX edizione del Torneo femminile di calcio a 5 del Credito cooperativo, organizzata a Brescia dal Cral di Iccrea Banca, con il patrocinio di Federcasse, in sinergia con la Federazione lombarda delle BCC e con l’ospitalità di BCC del Garda. I gironi e i primi turni eliminatori, invece, si erano disputati a Sirmione.

Nell’ultimo atto la formazione ascolana ha avuto la meglio sulla BCC di Roma per 4 a 3. Con gli spalti gremiti del Centro sportivo Rigamonti, la Banca del Piceno ha vinto il torneo a conclusione di una tre giorni densa di partite, atleti e famiglie, in una finale giocata con intensità fino all’ultimo minuto. Le ragazze della Banca del Piceno sono arrivate in finale al termine di una serie di partite perfette con una striscia di 6 vittorie nella fase a gironi e in quella eliminatoria. La finale è stata davvero combattuta con Bcc di Roma subito in vantaggio e poi rimontata e superata dalle ascolane che hanno poi ben resistito all’assedio finale delle avversarie. Nella manifestazione sono stati più di 200 gli incontri disputati complessivamente tra torneo maschile e torneo femminile, con oltre 1.100 persone tra atleti e manager di squadra e 18, in totale, le formazioni iscritte al torneo femminile. La prima fase del torneo è stata caratterizzata dal maltempo, che non ha però fermato la voglia di competere di tutte le squadre presenti.

Grande la soddisfazione espressa dal responsabile dell’ufficio Risorse Umane della Banca del Piceno, Eugenio Speca, nell’occasione selezionatore tecnico della squadra: “Partecipiamo ogni anno sin dalla prima edizione di questa manifestazione nata più di 20 anni orsono e che rappresenta un grande momento di aggregazione per tutto il Credito cooperativo. È bello ogni anno ritrovarsi insieme per incontrare vecchi e nuovi amici. Sono occasioni che permettono ai colleghi di fare gruppo, di essere uniti per raggiungere l’obiettivo e questo ha dei riflessi positivi nel lavoro di tutti i giorni. Un plauso al Cral di Iccrea Banca per la sempre perfetta organizzazione di un evento di questa portata. Poi viene anche la parte agonistica in cui le ragazze ormai primeggiano da anni. Sono già state campionesse nel 2022 vincendo in finale contro BancaTER. Invece, con la BCC di Roma c’era una striscia di finali perse: nel 2017, nel 2019 ed anche lo scorso anno. Per questo motivo quest’anno ci tenevamo tantissimo a fare bene per prenderci finalmente la rivincita. Faccio davvero i miei più sentiti complimenti alle neo campionesse nazionali, che hanno dato blasone alla nostra realtà. Torneremo il prossimo anno a difendere il titolo, onorando il torneo perché lo sport è soprattutto divertimento, prestazione, condivisione e aggregazione”.

