ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Sig. Emanuele Righi, che ricoprirà l’incarico di Direttore Sportivo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

E’ fissato per lunedì 15 luglio il raduno dei bianconeri di Mister Carrera che svolgeranno gli allenamenti al Picchio Village in preparazione all’inizio della stagione sportiva 2024/25. Nei primi giorni della settimana i calciatori si sottoporranno alle visite mediche, successivamente inizieranno il lavoro fisico fra campo e palestra.

Il via del Campionato Serie C Now è stato fissato, salvo anticipi e posticipi, per domenica 25 agosto e sarà preceduto dal primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C dell’11 agosto.

