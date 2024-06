ASCOLI PICENO – Si ricorda che fino al 5 luglio 2024 sono aperte le iscrizioni al servizio Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024-2025.

Le domande che perverranno fuori termine saranno ammesse solo in base alla disponibilità di posti previa verifica della capienza degli scuolabus e a decorrere dal giorno primo ottobre 2024.

La domanda, sia per i nuovi iscritti sia per chi deve rinnovare l’iscrizione, dovrà essere compilata on line ed inviata accedendo alla Piattaforma Planet School tramite il link nel sito internet istituzionale del Comune di Ascoli Piceno (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1176) e seguendo i passaggi indicati nella guida scaricabile alla medesima pagina del sito internet.

Per l’accesso alla piattaforma è necessario disporre di SPID.

Per usufruire della retta agevolata, prevista esclusivamente per il servizio trasporto degli alunni della scuola PRIMARIA e SECONDARIA, è obbligatorio allegare l’attestazione ISEE in corso di validità, pari o inferiore a € 13.000,00.

Per inviare le domande di iscrizione online è necessario essere in regola con i pagamenti.

Per info contattare: