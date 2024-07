ASCOLI PICENO – Nasce oggi, primo luglio, C.NEXT Piceno S.r.l. Società Benefit, nuova territoriale del sistema di poli d’innovazione su scala nazionale guidato dalla capogruppo C.NEXT S.p.A. La formalizzazione degli accordi, avvenuta a Como presso la sede legale della capogruppo, rappresenta l’insediamento del primo polo di innovazione C.NEXT nel Centro Sud Italia e rappresenta la concretizzazione di un processo iniziato poco più di un anno fa su impulso di Fondazione di partecipazione Sviluppo per la comunità – ETS e di Confindustria Ascoli.

Il modello del sistema C.NEXT prevede che i poli territoriali siano delle Società Benefit le cui quote siano per la maggioranza di C.NEXT S.p.A., a garanzia della corretta interpretazione del progetto nazionale, ma con una forte partecipazione di soggetti locali, affinché l’iniziativa sia radicata e sentita dal territorio.

Coerentemente con questo principio, la compagine sociale che ha reso possibile la nascita di C.NEXT Piceno è costituita da: C.NEXT S.p.A., 52,63% (AD Stefano Soliano); Confindustria Ascoli Piceno, 15,04% (Presidente Simone Ferraioli); Fondazione di partecipazione Sviluppo per la Comunità – ETS, 15,04% (Presidente Roberta Faraotti); Ance Ascoli Piceno, 12,03% (Presidente Massimo Ubaldi, delegato alla sottoscrizione dell’atto il Consigliere Danilo Turla); Fondazione Ottavio Sgariglia dal Monte – ETS, 3,01% (Presidente Longino Carducci); Confindustria Servizi Srl, 1,5% (Presidente Simone Ferraioli); CNA Ascoli Piceno, attraverso la sua azienda speciale Sistema S.r.l., 0,75% (Presidente Arianna Trillini, delegato alla sottoscrizione dell’atto il Presidente di CNA Lario Pasquale Diodato). Il capitale sociale, che al momento della costituzione è pari a 665 mila euro, rimarrà aperto poiché è già previsto l’ingresso di ulteriori soggetti territoriali tra i quali BIM Tronto e altri investitori pubblici e privati.

La sede di C.NEXT Piceno è stata individuata, anche grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, nell’area ex SGL Carbon, a poca distanza dal centro storico di Ascoli Piceno. Si tratta di una vasta superficie ex industriale (25 ettari) la cui bonifica, avviata nel 2023, e il recupero sono affidati alla società Restart. Il progetto di recupero è quindi duplice: da una lato avviare le attività di rigenerazione economica del territorio supportando l’innovazione del tessuto imprendiatoriale; dall’altro, avviare il recupero dell’area ex SGL Carbon per dare casa alle imprese innovative del sistema C.NEXT (PMI e startup) che mettano le loro competenze al servizio delle aziende del territorio.

Coerentemente con il progetto generale C.NEXT S.p.A., anche nel Piceno l’obiettivo è dunque quello di stimolare la rigenerazione di un’area urbana in abbandono, non solo mediante un’operazione immobiliare, ma anche attraverso una più ampia attività di supporto alle imprese del territorio riempiendo di contenuti di innovazione quell’area e facendone un nuovo fulcro urbano di valore economico, sociale, culturale.

All’interno della ex SGL Carbon, il polo d’innovazione C.NEXT Piceno occuperà una superficie di almeno 15.000 mq, capaci di ospitare oltre 80 tra imprese e startup innovative che daranno occupazione a circa 1.000 persone (“knowledge workers”). In attesa della restituzione del primo lotto dell’area, prevista entro i prossimi 18 mesi a seguito dei lavori di ristrutturazione, fin da subito il Polo si attiverà per fornire supporto alle imprese per lo sviluppo di progetti d’innovazione, ma anche per servizi di incubazione d’impresa e per attività di formazione, in particolare sui temi della Transizione 5.0 e delle trasformazioni digitale ed energetica.

Stefano Soliano, Amministratore delegato di C.NEXT S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per la diffusa disponibilità dei soggetti del territorio a promuovere e sostenere il progetto di C.NEXT Piceno, a conferma di un momento di grande fermento che il territorio sta vivendo. Voglio esprimere la mia stima ai soggetti che hanno già formalizzato la loro partecipazione alla compagine societaria di C.NEXT Piceno S.r.l. Società Benefit e agli altri che si stanno preparando all’ingresso. La partecipazione di tutti loro, e di altri soggetti che vorranno aggiungersi in futuro, riempie di valore l’iniziativa radicandola concretamente nel territorio, nel suo tessuto economico e sociale.” Aggiunge Soliano: “Si tratta del risultato di un incontro avvenuto – oserei dire – spontaneamente tra la necessità di innovazione sentita dal territorio e la proposta adeguata fornita dall’originale modello di innovation transfer che chiamiamo NExT Innovation®, nato presso ComoNExT – Innovation Hub e ora esteso in tutta Italia da C.NEXT S.p.A.”

Sul versante della Governance, C.NEXT Piceno sarà uno dei poli del sistema C.NEXT e si avvarrà delle economie di rete e dei modelli di sviluppo che queste comportano, comprimendo i tempi di implementazione di ogni progettualità e indirizzando la propria mission alla crescita del territorio attraverso l’innovazione con il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder.

C.NEXT Piceno, infatti, si svilupperà in un contesto produttivo e imprenditoriale vivace e di prospettiva, con l’obiettivo di posizionarsi come aggregatore di imprese innovative a disposizione delle altre imprese del territorio e volto a favorire opportunità di business nella provincia di Ascoli Piceno e nelle aree circostanti.

Dal punto di vista dei settori d’interesse e delle competenze raccolte presso l’innovation hub di Ascoli, il criterio sarà quello della trasversalità, in linea con la composizione del tessuto imprenditoriale che insiste sull’area di insediamento. Tale trasversalità è funzionale alla NExT Innovation®, il modello di trasferimento di innovazione attraverso il quale C.NEXT eroga servizi alle imprese.

