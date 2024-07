MONSAMPOLO DEL TRONTO – “Attiva…mente” è il titolo del progetto promosso dal Comune di Monsampolo del Tronto in collaborazione con la Cooperativa Millennium e finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno dell’avviso pubblico “BenessereInComune” rivolto ai Comuni fino a 5.000 abitanti che hanno sul proprio territorio almeno 100 minori residenti.

Il progetto, co-finanziato dal Comune di Monsampolo del Tronto, ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi creando concrete occasioni di aggregazione e socializzazione, attraverso la realizzazione di diverse azioni.

Nello specifico “Attiva…mente” prevede due momenti, una prima azione che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, con un calendario di iniziative con eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico. La seconda azione, invece, verrà avviata in autunno ed andrà a prevedere la realizzazione di laboratori artistici e creativi fino alla prossima estate.

“L’amministrazione comunale – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore alle politiche sociali Elisa Cardinali – ha aderito con entusiasmo all’avviso pubblico “BenessereInComune” promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, rivolto ai bambini e ragazzi residenti sul territorio comunale di età compresa tra 7 e 14 anni. Grazie alla collaborazione della Cooperativa Millennium, abbiamo predisposto un calendario che prevede una serie di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico. Il progetto “Attiva…mente”, della durata di un anno, si pone l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie per accompagnarle nella gestione delle problematiche generazionali, al fine di migliorare la coesione sociale delle comunità più piccole sul territorio, di prevenire fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo e di contrastare i rischi connessi a un uso non corretto dei dispositivi digitali, favorendo la socializzazione tra pari. Un progetto nel quale crediamo molto e che va ad ampliare l’offerta di iniziative di aggregazione sociale e a potenziare la crescita socio culturale della nostra comunità”.

Tutte le iniziative previste all’interno di “Attiva…mente” sono gratuite e saranno realizzate sia a Monsampolo sia a Stella per favorire il coinvolgimento di tutto il territorio comunale. Il programma della attività previste per il mese di luglio:

Mercoledì 3 luglio

Parco della Rimembranza Monsampolo paese dalle ore 17 alle ore 19 “Giochiamo?”

Venerdì 5 luglio

“Piazza Falcone Borsellino” Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 20 “Arriva il Ludobus

Lunedì 8 luglio

Piazza Bachelet Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Un pomeriggio Favoloso!”

Mercoledì 10 luglio

Parco della Rimembranza Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Sport…Gonfiabili”

Venerdì 12 luglio

Piazza Falcone Borsellino Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Giochiamo?”

Lunedì 15 luglio

Piazza Bachelet Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 20 “Arriva il Ludobus”

Mercoledì 17 luglio

“Parco della Rimembranza” Monsampolo paese dalle ore 17 alle ore 19 “Animacquazzone”

Venerdì 19 luglio

Piazza Falcone Borsellino Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Un pomeriggio Favoloso!”

Lunedì 22 luglio

Piazza Bachelet Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Giochiamo?”

Mercoledì 24 luglio

Parco della Rimembranza Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Un pomeriggio Favoloso!”

Venerdì 26 luglio

Piazza Falcone Borsellino Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Sport…Gonfiabili”

Lunedì 29 luglio

Piazza Bachelet Stella di Monsampolo dalle ore 17 alle ore 19 “Sport…Gonfiabili”

Per informazioni: 3280341569 – www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

