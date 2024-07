ASCOLI PICENO – Per il 70esimo anniversario, la Quintana di Ascoli Piceno guarda alla tradizione nel segno dell’innovazione: da qui nasce l’idea di mettersi in gioco attraverso il FantaQuintana.

Da oggi, fino a sabato 6 luglio alle 18.30 tutti i quintanari sono chiamati a formare la propria squadra per una sfida che terminerà con la Giostra di agosto, evento determinante per la classifica generale.

Il gioco si baserà su tutte le sfide che vedranno i Sestieri protagonisti, le due Giostre ma anche il XXXIV Palio Sbandieratori e Musici e il XXX Palio degli Arcieri.

Un’esperienza virtuale totalmente gratuita che appassionerà e coinvolgerà sempre di più gli amanti della nostra rievocazione storica che, oltre al proprio sestiere, dovranno tifare anche per la propria squadra.

Ogni giocatore avrà a disposizione 600 “Mori” attraverso i quali comporre la propria squadra, scegliendo un cavaliere per le due giostre, un sestiere per il singolo, un sestiere per la coppia, un sestiere per la piccola squadra, un sestiere per la grande squadra, un sestiere per i musici e un sestiere per gli arcieri.

È prevista anche una seconda parte del gioco che permetterà di guadagnare punti “bonus”.

Nel giorno del Santo Patrono, il 5 agosto, uscirà la classifica finale aggiornata che determinerà il vincitore.

Dopo ogni sfida, le classifiche saranno aggiornate in tempo reale così che ogni giocatore possa controllare la propria posizione.

L’iniziativa, promossa dalla Quintana, mira a coinvolgere davvero tutti, nasce da un’idea del gruppo comunicazione della Quintana ed è stata realizzata dai ragazzi di ZAle Marketing: “Siamo entusiasti di aver contribuito all’emozione della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno con il gioco online FantaQuintana, un’esperienza digitale che, ne siamo certi, coinvolgerà ancora di più i cittadini e gli appassionati di questa storica tradizione. Grazie al Comune di Ascoli e al Consiglio degli Anziani e a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e supportato in questa piccola impresa”.

Per iscriversi e formare la propria squadra, visita il sito: www.fantaquintana.it.

