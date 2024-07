Immergiamoci nuovamente nella vastità delle piane del Castelluccio in fiore, in quell’armonico mosaico di luce, di incantevoli colori sublimemente incastonati tra i monti ed il cielo, dalle forze delle persone di oggi, con il sussurro dei viandanti di ieri

ARQUATA DEL TRONTO – Il Festival dei Due Parchi continua ad ispirare tutti coloro che amano percorrere i sentieri dello Sport e del Benessere per creare nella coralità di tante note diverse sul pentagramma una musica armonica, che

questa volta riecheggerà nella sinfonia dei colori della piana di Castelluccio in Fiore, in occasione della 9°

Camminata della Fioritura, in programma Domenica 7 Luglio alle ore 09.30, con partenza e arrivo in

località Forca di Presta di Arquata del Tronto,

Il Festival dei Due Parchi con questo appuntamento invita a percorrere nuovamente questi sentieri e

tratturi fioriti, non più soltanto nostri ma di tutta l’umanità, per emozionarsi ed emozionare, come spinta a

sentire la Vita trasportata dai mille colori che la Natura ci dona, dalle indescrivibili sensazioni di benessere

che lo sport ci produce, a ripagare le energie spese da tutti: runners, camminatori, famiglie e bambini che

vorranno prendersi cura, riappropriarsi di un territorio incantato attraverso questa “Corsa e Camminata

della Fioritura del Castelluccio di Norcia”.

Immergiamoci nuovamente nella vastità delle piane del Castelluccio in fiore, in quell’armonico mosaico di

luce, di incantevoli colori sublimemente incastonati tra i monti ed il cielo, dalle forze delle persone di oggi,

con il sussurro dei viandanti di ieri, in un silenzioso fragore nel quale il tempo si arresta, in melodie di

boschi incantati e sinfonie di cicale d’estate. Un invito a sperimentare attraverso l’eco-passeggiata una

diversa sensazione introspettiva e spaziale dell’attività fisica nella fusione tra il corpo, la natura e l’anima,

respirando i profumi della senape selvatica, dei papaveri e dei fiordalisi viola che come ci insegna Carl

Gustav Jung rappresenta il colore tra l’umano e il divino.

Omaggiamo insieme “i cultori della lenticchia” che hanno tenacemente seminato “i pezzi” e “i pezzetti” di

questa terra tremolante, fragile e in continuo mutamento, per affermare che Ri-Nascere è il Miracolo della

“zappa” e delle “braccia” che trasformano sentieri “Feriti” in sentieri “Fioriti” ove la lenticchia germoglia nel

candore del bianco purezza della Piana del Castelluccio.

Dunque il Festival dei due Parchi rinnova l’invito a questo appuntamento speciale, Domenica 7 Luglio alle

ore 09.30, per una Camminata tra i monti, immersi nella magia e nel fascino della Piana del Castelluccio in

fiore. L’eco-passeggiata si terrà su percorsi di 6, 8 e 10 Km, lungo sentieri e mulattiere.

È prevista una quota di partecipazione, l’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata, entro venerdì 05

Luglio; per info ed iscrizioni: www.festivaldeidueparchi.it, [email protected], tel: 0736.250818.

