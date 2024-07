Con l’occasione è stato presentato anche il Palio degli Sbandieratori e dei Musici realizzato dall’artista ascolana Lisa Luberti che sarà assegnato al sestiere vincitore delle gare in programma ieri e oggi sera in Piazza Arringo

ASCOLI PICENO – È stato svelato il 6 luglio nella Pinacoteca civica di Ascoli Piceno il Palio che sarà assegnato al sestiere vincitore della Quintana del prossimo 13 luglio, che tradizionalmente si corre in notturna ed è dedicata alla Madonna della Pace.

Lo ha realizzato il pittore ascolano André Benedetto.

A sceglierlo è stata una commissione presieduta dal direttore dei Musei Civici Stefano Papetti.

Con l’occasione è stato presentato anche il Palio degli Sbandieratori e dei Musici realizzato dall’artista ascolana Lisa Luberti che sarà assegnato al sestiere vincitore delle gare in programma ieri e oggi sera in Piazza Arringo, quando verrà consegnato anche il premio “Paolo Volponi” in ricordo del tamburino di Porta Romana scomparso nel 2017

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.