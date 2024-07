ASCOLI PICENO – Appuntamento politico nella città delle Cento Torri. Ad Ascoli Piceno è stato convocato il Consiglio Comunale per l’11 luglio, dalle ore 15,… Continua »

Ad Ascoli Piceno è stato convocato il Consiglio Comunale per l’11 luglio, dalle ore 15, in seduta ordinaria e in prima convocazione.

La seduta sarà visibile in diretta streaming pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio Comunale sul sito dell’Arengo.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. ASSEMBLEA DEI COMUNI SOCI DELLA CIIP SPA DEL 12/07/2024 (2^ CONVOCAZIONE), BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 – INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL “REGOLAMENTO COMUNE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI E LA SOCIETÀ CIIP SPA”, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28/11/2005; 2. PRESA D’ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024; 3. INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI (ART. 50, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. N.267/2000).

