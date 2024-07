ASCOLI PICENO – Il Presidente Gino Sabatini ha aperto nei giorni scorsi l’incontro nella sede ascolana di Camera Marche ringraziando pubblicamente le Associazioni di Categoria ascolane che hanno sostenuto la sua rielezione e la Regione Marche, rappresentata oggi ad Ascoli dall’Assessore allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini; l’ente regionale infatti è promotore con Camera Marche, del Bando Borghi “Con la Regione e l’Assessore Antonini” ha spiegato Sabatini “abbiamo ripreso un percorso già tracciato i mesi scorsi ampliando il bando e contemplandovi anche le attività turistiche, per alle commerciali, per vitalizzare il più possibile le aree interne, gravate tra l’altro anche dal problema strutturale del calo demografico, anche sul fronte dell’accoglienza”

“Strategico nel nostro programma anche il bando transizione energetica che risponde alla linea ministeriale che vede lo sviluppo delle economie procedere nel binario di digitale e sostenibilità. Camera Marche è attiva in entrambi gli ambiti, tramite l’intensa attività del Punto Impresa Digitale che ha avuto riconoscimento dal Presidente di Unioncamere Prete che ci ha accordato la sua fiducia sia con la riconferma delle Marche nel board della vicepresidenza nazionale che, all’insediamento del nostro nuovo Consiglio, ricordando più volte Camera Marche quale esempio riuscito di unificazione”

Il Bando Borghi presentato ad Ascoli dai due enti, camerale e regionale, si integra con la misura specifica della sola Regione Marche, sempre destinata al target borghi, ma che coinvolge le amministrazioni.

“Questo fondo previsto insieme al Presidente Sabatini, cui rinnovo gli auguri per la rinomina che ci assicura una proficua continuità a favore dello sviluppo del territorio, guarda alla realtà delle imprese” ha commentato Andrea Antonini “che per i territori sono un presidio produttivo ma non solo: un negozio d’artigianato nei nostri borghi assolve a una funzione anche di raccordo e collante sociale e culturale per le comunità di riferimento”

“I nostri paesi” ha proseguito l’Assessore “sono luoghi dove vivere un turismo a misura d’uomo e fare esperienza autentica di un modello unico di vita e benessere”.

A rappresentare il Comune di Ascoli è intervenuto oggi alla presentazione il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, che ha assicurato da parte dell’amministrazione di Fioravanti “la disponibilità a farsi attivatrice rispetto alla promozione di opportunità per i territori e le tante realtà che costellano la provincia ascolana, scrigni di eccellenza storico culturali paesaggistiche e gastronomiche”

La presentazione dei bandi, curata nei dettagli più tecnici dai funzionari referenti per la promozione di Ascoli-Fermo-Macerata e Ancona Cristiana Costantini e Giovanni Manzotti, chiude una settimana intensa di attività camerali ad Ascoli che è stata teatro, al Caffè Meletti, della competizione enogastronomica di Autoctoni Gourmet, promossa dalla Camera per il tramite della sua Azienda Speciale LINFA, oltre che del concerto di Russell Crowe.

La prossima tappa della presentazione del bando nei territori marchigiani martedì 16 luglio alla sede camerale di Macerata.

TORNA IL BANDO BORGHI, AMPLIATO

Il 12,5% dei turisti in vacanza nelle Marche fa escursioni e gite alla scoperta dei borghi antichi della regione, un dato importante per Camera Marche impegnata nella promozione dell’entroterra marchigiano che sconta, oltre a un processo di spopolamento che riguarda tutto il Paese, anche alcune storiche carenze infrastrutturali e le conseguenze di eventi geologici e climatici avversi.

I nostri paese possono consolidarsi come meta appetibile per un nuovo modo di fare turismo confermata dall’analisi sulla destinazione borghi condotta da Camera Marche attraverso ISNART e divulgata poco prima di Pasqua.

E ora, a inizio estate, alla vigilia della stagione turisticamente più rilevante anche per nostri territori, l’Ente camerale insieme alla Regione lancia un nuovo segnale con la pubblicazione del bando Borghi 2024

La Camera di Commercio e la Regione Marche infatti, nell’ambito delle azioni rivolte alla promozione e alla valorizzazione del territorio regionale, propongono anche per quest’anno, ampliandolo, l’intervento a sostegno dei borghi dell’entroterra marchigiano con l’obiettivo di incentivare l’attività economica e lo sviluppo dell’imprenditorialità.

Pensando a questo il bando mette a disposizione 500.000 euro di contributi finalizzati anche al ripopolamento delle aree interne attraverso l’avvio di impresa o di unità locale; beneficiari della misura imprenditori o imprese già esistenti che intendono aprire una unità produttiva nelle Marche dedicata ai settori non solo del commercio ma anche del turismo e dell’artigianato artistico.

Le domande vanno presentate, in via telematica, entro il 30 luglio 2024, info e documenti qui www.marche.camcom.it

Sono finanziabili le spese sostenute dall’acquisto di beni strumentali ( ad esempio macchinari, attrezzature, arredi) ma anche per sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali come pure per la creazione di itinerari culturali o per la realizzazione di progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.

Dall’indagine di Camera Marche risulta un ottimo livello di appeal turistico per i nostri borghi, seppur legato molto ad una componente locale: la destinazione riesce a raccontarsi bene e con costanza, soprattutto nella sua offerta di eventi territoriali. E’ stato anche appurato come la Comunità locale sia, nella promozione della destinazione, un player fondamentale: con questo bando Camera e Regione Marche intendono dunque aiutare i territori ad emergere e ottimizzare i propri punti di forza.

L’ECONOMIA CIRCOLARE PER FARE GIRARE L’ECONOMIA

Secondo l’ultimo rapporto di Green Italy, a cura di Fondazione Symbola di cui Camera Marche è socia, sono 13.933 le imprese che hanno effettuato e effettueranno eco-investimenti nelle Marche.

Un risultato che deve migliorare, anche per questo Camera Marche promuove un bando per sostenere due tipologie di interventi, sul fronte dell’efficientamento energetico (ovvero della razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese) e su quello dell’economia circolare (supportando l’implementazione da parte delle imprese di prassi e strumenti di misurazione e gestione della circolarità); la dotazione finanziaria è di 800 mila euro e prevede contributi in misura variabile dal 60 al 70% sino ad un massimale da 6 a 8 mila Euro.

Le PMI marchigiane possono vedersi finanziate spese di consulenza, certificazione. e anche di formazione relativa alla partecipazione (del titolare e dei rappresentanti legali dell’impresa ovvero dei collaboratori con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato) a percorsi il cui programma sia riconducibile alla gestione di strumenti di economia circolare: tra gli altri l’Analisi del Ciclo di Vita del Prodotto (LCA), Carbon Footprint di organizzazione (CFO), l’ECOLABEL di prodotto o di servizio (ad esempio i servizi turistici).

Un aspetto importante in considerazione della previsione, su stima da analisi Unioncamere per il periodo 2021-2025, secondo la quale in Italia il fabbisogno di competenze green intermedie delle imprese e della Pubblica Amministrazione sarà compreso tra i 2,2 e i 2,4 milioni di lavoratori, circa il 63% del fabbisogno dell’intero quinquennio.

La domanda di green jobs riguarderà in maniera trasversale sia le professioni tecniche che quelle ad elevata specializzazione e sempre più richieste saranno le professionalità che ruotano intorno all’ambiente, all’ecosostenibilità, al risparmio energetico e all’economia circolare.

Nelle Marche, dall’ultima rilevazione (fine 2023) del sistema camerale la crescita annuale dei contratti green jobs è stata del +19,1 contro una media italiana del 13,5% . Gli occupati green marchigiani (circa 77.000) sono il 2,4% del totale dei lavoratori italiani nella filiera della sostenibilità e rappresentano il 12,1% degli occupati marchigiani in generale.

Info e documenti sul bando qui www.marche.camcom.it

