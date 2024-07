ASCOLI PICENO – Si svolgerà dal 10 al 21 agosto 2024, l’undicesima edizione di Ascoliva Festival, festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop, sempre nella centralissima piazza Arringo ad Ascoli. Quest’anno il “claim” della campagna di promozione della manifestazione è “Il gusto che attraversa la Storia”, ispirato alla documentazione storica e ad un libro secondo cui anche la regina egizia Cleopatra avrebbe assaggiato le olive ascolane rimanendone entusiasta.

Intanto fervono i preparativi, a meno di un mese dal taglio del nastro, per dare il via all’atteso evento ormai divenuto un punto di riferimento tra le manifestazioni enogastronomiche di livello nazionale che, come negli anni passati, ospiterà all’interno del Villaggio dell’oliva produttori di olive ascolane ripiene Dop affiancando anche altri 12 piatti della tradizionale locale.

Sempre piazza Arringo ospiterà, oltre agli stand dei produttori, anche quest’anno un’area eventi per il “Festival dei saperi & dei sapori”: un festival nel festival con un ricco programma tra incontri culturali e dibattiti, laboratori con assaggi, iniziative come le Olimpiadi dell’oliva con il coinvolgimento turisti presenti, il Premio “Ascoliva” (ovvero un riconoscimento a chi si è maggiormente distinto nel settore gastronomico e in altri settori per la promozione del territorio piceno), la seguitissima gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa ed altri eventi che coinvolgeranno le migliaia di visitatori in arrivo nel capoluogo piceno. Anche quest’anno tornerà il Palaoliva che accoglierà anche tavoli al coperto per le degustazioni, integrando l’area degustazioni all’aperto come sempre prevista all’interno del giardino comunale e molto apprezzata dai visitatori. Non mancherà anche la possibilità di farsi un “selfie” con il monumento dell’oliva.

Al festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop hanno dedicato ampio spazio, tra articoli e servizi, quotidiani, tv e radio nazionali ed anche siti specializzati italiani ed esteri e diversi sono stati i personaggi che hanno assaggiato le olive di Ascoliva Festival, da Renzo Arbore a Yuri Chechi, Pio e Amedeo, il regista Giuseppe Piccioni, gli attori Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero, Cecilia Capriotti e Romano Fenati.

Per tutti gli ulteriori aggiornamenti: www.ascoliva.it

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.