ACQUASANTA TERME – L’ultimo appuntamento per la chiusura delle vacanze estive del 2024 organizzato da Alchimie d’Arte si svolgerà ad Acquasanta Terme Sabato 3 agosto 2024 alle ore 21,nella Palestra Comunale Via Paolo Buon amici,2 e sarà dedicato a un grande personaggio Acquasantano:Don Virgilio Cognoli.

L’evento è Patrocinato dal Comune di Acquasanta Terme e si avvarrà anche della preziosa collaborazione della Pro Loco di Acquasanta Terme.

DON VIRGILIO COGNOLI

Nacque in Acquasanta Terme 16/6/1927 da Secondo e Camaiani Maria. Fu ordinato sacerdote il 08/04/1950. Risiedeva in via del Bagno n.2 e dopo in Ascoli Piceno ma trascorse lunghi periodi in Virginia (USA), a Hastings in Inghilterra e a Salerno. Fu incardinato nella diocesi di Roma il 16/10/1062, e in predicato per essere nominato Vescovo.

Laureato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense

Licenziato in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico

Laureato in Lingue e Letterature alla Università La Sapienza

Ha insegnato Teologia e Patrologia nel Seminario Diocesano Ascoli Piceno. Ha insegnato Scienze Bibliche, Patrologia e Canto Gregoriano nel Seminario Regionale di Viterbo; Scienze pubbliche nel Seminario Regionale di Salerno; Scienze Bibliche all’Università Lateranense; Lingue e Letterature straniere ad Ascoli Piceno.

Ha scritto: Un libro sul Dialetto Acquasantano negli anni 30 ; 4 libri di storia di Acquasanta dal 939 al 1914; 1. Parte Storica; 2-Monografie; 3 Appendice sul Banditismo; 4 Catasto Genealogie, Il Passo; n.8 Quaderni sulle Missioni del Pontificio Istituto Missioni Estere Oceania ed in Oriente. e Roma nel 500 Costituti del Tribunale Criminale 1532-1600.

Dopo la morte dei genitori, con i quali conviveva in Ascoli, si ritirò in una residenza per sacerdoti a Roma, ove morì il 9 Novembre 2014.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte, con la collaborazione di Giuseppe Parlamenti Storico Acquasantano e profondo conoscitore delle opere di Don Virgilio Cognoli. Saranno presenti inoltre i nipoti di Don Virgilio: Anna Spalazzi e Sante Cognoli. La voce recitante sarà quella Tiziana Ferretti. Gli artisti che esporranno nel corso della serata sono Emidio Mozzoni, Tiziana Marchionni e Carina Pieroni. L’ingresso è libero e gratuito. Info: 3284682561.

