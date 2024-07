FOLIGNANO – Proseguiranno fino al 30 agosto le lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa si svolge ogni venerdì dalle 19 alle 20 a Villa Pigna presso i giardini di Piazza Bolivar.

Sono già 70 le persone di ogni età che hanno aderito al progetto.

Le lezioni rientrano nel progetto “In corpore sano 2024” realizzato dall’Amministrazione comunale di Folignano e dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

L’obiettivo dell’iniziativa è di promuovere stili di vita corretti tra i cittadini e far svolgere maggiore attività fisica.

In caso di maltempo le lezioni si svolgono presso il Laboratorio Teatro delle Foglie a Folignano (in via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro).

La partecipazione è gratuita ma occorre effettuare la preiscrizione al numero 3442229927 e portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.