ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione veicolare per lavori di montaggio gru – cantiere Palazzo Panzini ubicato in Corso G. Mazzini. Richiedente: Travaglinicostruzioni srl.

Con l’Ordinanza dirigenziale 483 del 27 luglio 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone di adottare per il giorno 31 luglio 2024 dalle ore 05:30 alle ore 20 in via dei Templari i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità veicolare: