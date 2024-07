Ha cominciato nel 2004 con il ruolo di damigella, poi, per 14 anni, è stata di tamburrina per il Castello locale

CASTORANO – Castorano presenta la sua castellana per la Quintana di agosto. Si chiama Francesca Traini, ha 27 anni è un’assistente sociale e, soprattutto, una veterana della manifestazione storica ascolana. Per lei è il ventesimo anno di partecipazione.

Ha cominciato nel 2004 con il ruolo di damigella, poi, per 14 anni, è stata di tamburrina per il Castello di Castorano.

“Quest’estate è arrivata la chiamata che sebbene da un certo senso mi aspettassi – commenta Francesca Traini – non posso negare che mi abbia comunque colto di sorpresa. Sono cresciuta nella Quintana perché mia madre è legata a Porta Romana, conosco un po’ tutto. E la prima cosa che ho pensato è stata: finalmente potrò sfoggiare un sorriso e salutare il pubblico, consuetudini legate al ruolo di castellana”.

Francesca Traini ringrazia l’Amministrazione comunale per la scelta e per l’impegno profuso per la Quintana: “So bene e posso testimoniare quanto volontariato serva per una buona riuscita della manifestazione”.

Il gonfaloniere per Castorano sarà Graziano Fanesi mentre il ruolo di castellano spetterà a Tonino Nepi.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.