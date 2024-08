Tutte le informazioni sul provvedimento e anche sulla viabilità. Avviso per i cittadini ascolani ma anche per tutti coloro che passeranno per l’area

ASCOLI PICENO – In data 01 agosto 2024 dalle ore 22:00 fino a cessata esigenza ( circa 6 ore) è stato programmato ad Ascoli lo smontaggio della gru a torre installata c/o il cantiere Scuola S. Agostino sita in Via delle Torri 59.

Come previsto nell’ordinanza dirigenziale nr. 639 del 01/10/2022, saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità :

Via C. Mazzoni:

– interdizione della viabilità per il tratto compreso da Via A.Cinelli a Via delle Torri;

P.zza Sant’Agostino:

– interdizione della viabilità e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza;

Via delle Torri:

– interdizione della viabilità per il tratto compreso da Via C.Mazzoni a Piazza Sant’Agostino con il conseguente obbligo di svolta a destra in direzione nord su Via delle Torri per le provenienze da Largo E.Clementi, mediante la preventiva collocazione della transennatura munita con la prescritta segnaletica stradale e con la presenza fissa di un moviere per disciplinare la viabilità;

Via dei Soderini, Via San Giacomo, Corso di Sotto e Via T.Lazzari:

– revoca della Z.T.L. a valere per il solo transito;

Corso G. Mazzini:

– divieto di sosta con rimozione forzata su tutti i lati per il tratto compreso da Piazza Cecco D’Ascoli a Piazza Sant’Agostino.

