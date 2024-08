ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 493 del 1 agosto 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina di istituire:

Offerta dei Ceri

Per il giorno 03 agosto 2024 dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00

interdizione alla viabilità veicolare, in base alle esigenze e in relazione all’effettivo transito del corteo, nelle strade e piazze interessate alla manifestazione (Via del Trivio, Piazza del Popolo, Via C. Del Duca, Corso Trento e Trieste, Via XX Settembre, Piazza Arringo) e nelle strade in avvicinamento alla manifestazione con deviazione del traffico alle intersezioni precedenti;

sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo, del Trenino Elettrico dell’Agenzia Robles e del bus navetta Start interferenti con la manifestazione;

divieto di sosta con rimozione coatta in Viale Lungo Castellano su nr. 6 stalli di sosta posti nelle immediate vicinanze di Largo S. Emidio con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento;

Si autorizza l’ingresso in senso contrario di marcia (da Via D. Alighieri verso Lungo Castellano Sisto V) ai nr. 6 van che trasporteranno i cavalli. È obbligatoria la presenza di movieri al fine di garantire il transito in piena sicurezza.

Giostra della Quintana

Per il giorno 4 agosto 2024

dalle ore 14:30 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo

interdizione della viabilità veicolare in piazza V.Basso, via B.Cairoli, via del Trivio, piazza del Popolo, via C.del Duca c.so Trento e Trieste, via XX Settembre, piazza Arringo, c.so V.Emanuele, piazza Matteotti, viale A.de Gasperi, via delle Terme e Via G.Pascoli;

interdizione della viabilità veicolare in via A.de Gasperi, via D.Alighieri, via C.A.Vecchi. Al passaggio del corteo è ripristinata la viabilità con obbligo di proseguire dritto in viale A.de Gasperi all’intersezione con via piazza Matteotti, con contestuale divieto di transito, eccetto i residenti della zona interdetta, in viale A.de Gasperi, per tutta la durata della giostra;

interdizione della viabilità in Via L.Castellano Sisto V°. Tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V° e delle vie afferenti che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previo assenso da parte del personale di P.L. presente sul posto, ed uscire in via Porta Torricella;

sospensione dei trenini, bus turistici e bus navetta Start lungo tutto il percorso e interferenti con la manifestazione;

dalle ore 13:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessata esigenza:

divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1” con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento ove prevista;

divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti lato Sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;

divieto di sosta con rimozione coatta in Via delle Donne e nel tratto di Via delle Torri ricompreso tra l’intersezione con Via dei Soderini e Via di Solestà, dalle ore 13:00 alle ore 16:00, con contestuale revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti ;

disattivazione del varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea revoca della Z.T.L in C.so Mazzini, per quanto attiene il solo transito, per realizzare una via alternativa di transito per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.