CASTORANO – Un’attesa coronata da proficui propositi, quella che stamattina ha visto il senatore e Commissario per la Ricostruzione post sisma, Guido Castelli, fare visita a Castorano, ricevuto in sala consiliare del Comune dalla sindaca Rossana Cicconi e da tutta l’Amministrazione Comunale, con il consigliere Andrea Carlini a fare gli onori di casa.

Una visita gradita quanto foriera di buone aspettative, con la sindaca Rossana Cicconi impegnata a spiegare al Commissario alcuni progetti su cui l’Amministrazione stessa ripone le proprie chance per ripartire con lo sviluppo dell’intero paese al centro della Vallata del Tronto.

Con Castelli che si è detto non solo disponibile ad ascoltare le esigenze del territorio, ma che ha voluto entrare nei particolari dei progetti stessi, portati tecnicamente a conoscenza dalla responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’ingegner Valentina Di Martino, il Commissario ha fatto denotare un fattivo interessamento, prodigo di puntuali consigli per arrivare a cogliere importanti investimenti. Insomma, non di mera visita istituzionale si è trattata, bensì di un incontro per porre le basi per un solido rapporto di collaborazione.

“Del resto – come ha avuto a rimarcare la sindaca Cicconi – Castorano è un piccolo paese che ha tante peculiarità ma che ha bisogno di un aiuto determinante da parte di altre istituzioni, per dare concretezza a progetti già in campo come il nuovo polo scolastico, la messa in sicurezza di un muraglione presso la frazione di San Silvestro, il risanamento della Torre Civica lesionata dal sisma e l’edificio che ospitava la ex scuola elementare, su cui abbiamo in animo di investire per nuovi progetti sociali”.

Il senatore Castelli ha voluto poi recarsi personalmente, accompagnato da amministratori e tecnici, presso il cantiere della nuova scuola per rendersi conto dello stato dellarte del progetto.

Una visita che ha lasciato giudizi positivi da parte di tutti gli intervenuti, con l’Amministrazione Comunale fiduciosa per il buon prosieguo del rapporto instauratosi, propedeutico – è l’augurio di sindaca e amministratori allarrivo di nuovi investimenti per il paese.

