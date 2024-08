ASCOLI PICENO – In data 7 agosto dalle ore 22 fino a cessata esigenza (circa 6 ore) la ditta Vannicola Costruzioni srl, con sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza 42, procederà allo smontaggio della gru installata c/o il proprio cantiere in Corso Mazzini/Corso Trento e Trieste ad Ascoli (area antistante BNL-Gruppo BNP Paribas).

Come previsto nell’ordinanza dirigenziale 602 del Comune di Ascoli del 19/09/2022, saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità.

Corso G. Mazzini n.160 (area antistante la Banca BNL – Gruppo BNP Paribas) e in Corso Trento e Trieste per il tratto coinvolto dai suddetti lavori:

1) il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 in ambo i lati;

2) il divieto di transito ai veicoli;

3) il doppio senso di marcia in Corso Trento e Trieste e Piazza F.Simonetti, per consentire l’uscita dei veicoli in sosta nella zona senza uscita.

