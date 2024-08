ASCOLI PICENO – “Un’offerta straordinaria per questi mesi estivi ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che conferma la volontà di questa Amministrazione di investire nella cultura”.

“Vogliamo far sì che Ascoli sia sempre di più una meta appetibile per i turisti che oltre a visitare le città amano mostre, eventi e iniziative culturali di alto livello. Con il calendario predisposto quest’anno sono convinto che otterremo grandi risultati. E’ già di notevole rilevanza, ma vogliamo insistere e fare sempre meglio, così da far crescere ulteriormente la nostra città in questo settore” conclude il primo cittadino

“Un’estate da vivere all’insegna della bellezza, delle stimolanti proposte culturali e della curiosità: i musei civici di Ascoli Piceno propongono un fitto calendario di iniziative destinate a tutti, capaci di coinvolgere il pubblico in percorsi multisensoriali che offriranno a ciascuno la possibilità di essere il protagonista di un evento indimenticabile, negli ambienti della Pinacoteca e del Forte Malatesta carichi di storia e di memorie” dichiara Stefano Papetti.

Per soddisfare il numero sempre crescente di turisti che arrivano in città, Ascoli Musei ha previsto per i mesi di luglio, agosto e settembre un ampiamento degli orari di visita della Galleria d’Arte Contemporanea (dal giovedì alla domenica) e del Teatro Ventidio Basso. Quest’ultimo raccoglie visitatori sempre più entusiasti di poter visitare i sontuosi ambienti del Massimo Cittadino.

Il calendario di eventi Ascoli Musei per il mese di agosto parte sabato 10 agosto, quando il Forte Malatesta entrerà nel ricchissimo programma de “La notte, il circo e la luna” con un’apertura straordinaria dalle 19 alle 24: sarà possibile visitare con biglietto ridotto non solo la storica fortezza rinascimentale ma anche la mostra “Realismo Magico. Le creazioni di Luciano Verzola”. A rendere più coinvolgente il percorso sono presenti video di approfondimento e pannelli fotografici che culminano con loriginale installazione immersiva ispirata al libro Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, presentata dall’attore Andrea Di Luigi (protagonista di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek). Durante la serata si potrà noleggiare gratuitamente la nuova audioguida interattiva che consentirà di effettuare un vero e proprio percorso immersivo nel mondo dei tarocchi con la guida di Sua Altezza Reale il principe Raviddhana Sisowath Monipong della Cambogia. I visitatori potranno inoltre andare alla scoperta del Museo dell’alto medioevo e degli ori dei longobardi con i nuovi strumenti della realtà virtuale.

Lunedì 12 agosto in Pinacoteca Civica alle ore 21 “Una sera d’estate al museo” proporrà la presentazione del volume Ascoli Piceno. Luogo dell’anima (Capponi Editore), promosso in anteprima nazionale al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso 12 maggio. Il sindaco Marco Fioravanti, Stefano Papetti, l’editore Domenico Capponi e l’autrice Valentina Falcioni condurranno il pubblico alla scoperta della storia e della bellezza della città attraverso le immagini di Ignacio Coccia. L’ingresso è gratuito.

Il programma prosegue martedì 13 agosto al Forte Malatesta con il primo degli eventi legati alla mostra Realismo Magico: alle ore 18.30 con ingresso gratuito si terrà l’incontro “L’artificio dei tarocchi. Dialoghi sull’intelligenza artificiale”. Strizzando l’occhio alla contemporaneità, i sei arcani che non sono stati realizzati da Verzola verranno ricreati e presentati dallartista utilizzando l’intelligenza artificiale. A dialogare sui nuovi linguaggi dell’arte saranno il curatore Stefano Papetti e il Professore Mariano Pierantozzi, docente di Fisica Tecnica allUniversità di Chieti Pescara, appassionato di divulgazione scientifica e nuove tecnologie e protagonista su un canale Youtube da 130mila iscritti.

I musei civici parteciperanno anche alla manifestazione Ascoliva (dal 10 al 21 agosto): il tagliando di Ascoliva darà diritto all’acquisto del biglietto ridotto per la visita alle strutture della rete dei Musei Civici. “Lunedì 12 nell’area eventi di Piazza Arringo sarà presentato il nuovo gadget ideato e prodotto dai gestori di Ascoli Musei: un’originale T-shirt dedicata al prodotto più famoso del territorio, l’oliva all’ascolana in vendita presso il nuovo Bookshop/Punto Informativo dei Musei in Piazza Arringo” dichiarano i gestori di Ascoli Musei Cristina Peroni e Cristiano Massari.

Venerdì 23 agosto alle ore 21 tornano le esperienze immersive di Una sera destate al museo con lapertura della Pinacoteca fino alle 23 e la degustazione delle Anisette Rosati abbinate alle opere darte delle collezioni comunali. La visita condotta da Stefano Papetti sarà arricchita dallintervento di Pieralberto Rosati che, oltre a raccontare le origini della storica farmacia, illustrerà la sapiente lavorazione di specie, radici aromatiche e piante officinali utilizzate per realizzare i preziosi liquori. L’ultimo appuntamento delle serate estive in Pinacoteca è previsto per il 30 agosto con Profumi d’arte: la visita guidata alla mostra Giorgio Tonelli e la metacosa sarà lo spunto per un’esperienza olfattiva curata dalla Profumeria Victoria a cui seguirà una degustazione proposta da Blanc di Marco Cicconi.

Sabato 24 agosto alle ore 21 il Forte Malatesta e il Ponte di Cecco si animeranno con maghe e cartomanti per il secondo evento dedicato alla mostra “Realismo Magico, Sfida la sorte”, una serata di magia e mistero nel corso della quale i visitatori potranno interrogare la sorte e visitare la mostra.

Il 29 agosto tornano le attività di Arte Libera Tutti, laboratori per i bambini dedicati ai 5 sensi: protagonista sarà il senso del gusto al Museo dell’Arte Ceramica dove i partecipanti si cimenteranno nella manipolazione dell’argilla per la realizzazione di una tazza.

L’ultimo appuntamento di agosto è previsto per sabato 31 al Forte Malatesta: la mostra Realismo Magico sarà lo spunto per una serata speciale con gli occhi puntati al cielo per andare alla scoperta delle stelle e delle meraviglie dell’universo con lastrofisico Giuseppe Capriotti.

Per tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria ed è necessario contattare il Punto Informativo/biglietteria dei Musei in Piazza Arringo. [email protected]

0736 298213 | 333 3276129

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.