In programma dal 10 al 21 agosto in piazza Arringo. Tutte le informazioni e le dichiarazioni nella conferenza stampa che si è svolta all’Arengo

ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento tradizionale nella città delle Cento Torri.

Giovedì 8 agosto si è svolta, nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, la conferenza di presentazione di Ascoliva Festival.

E’ stato presentato il programma della kermesse, giunta all’edizione numero 11, in programma dal 10 al 21 agosto in piazza Arringo.

L’undicesima edizione della manifestazione, come sempre patrocinata dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche (con uno stand e una serie di appuntamenti del Psr Marche), è stata presentata ufficialmente dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti insieme all’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini e vede tra i partner istituzionali a sostegno dell’evento anche il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, presenti insieme a Primo Valenti, presidente del Consorzio tutela e valorizzazione oliva ascolana del Piceno Dop oltre al Consorzio tutela vini piceni. Presenti anche il professor Leonardo Seghetti, esperto di oliva ascolana Dop e dell’olio di oliva, oltre al direttore di “Tipicità” Angelo Serri e i rappresentanti dei Musei civici Cristiano Massari e Cristina Peroni delle cooperative Il Picchio e Integra. Main sponsor, il Gruppo Sabelli che sarà anche protagonista con alcuni laboratori di degustazione.

I PROTAGONISTI E LO SCENARIO

L’edizione 2024 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio: in ordine alfabetico, Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega Di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Ristoranteria Chef Emilio (gluten free). Come sempre, i visitatori potranno apprezzare le degustazioni proposte dai 6 produttori anche all’interno del suggestivo giardino comunale e, per questa undicesima edizione, anche in una apposita area all’interno del Palaoliva, ovvero un elegante padiglione che accoglierà pure una importante Area eventi oltre ad altri espositori di prodotti tipici del territorio. Immancabile il Monumento dell’Oliva per i selfie.

I SERVIZI PER I TURISTI

Anche per questa undicesima edizione, l’associazione Ascoliva, che organizza il festival, ha voluto rafforzare ulteriormente i servizi al servizio dei tanti visitatori attesi in città nel periodo di svolgimento della manifestazione. La novità di quest’anno è rappresentata dalla scelta di riattivare, come avvenuto in passato a livello sperimentale, “Ascoliva Bus”, un minibus che garantirà il trasporto gratuito a tutti i turisti lungo la costa tra San Benedetto e Grottammare per partecipare ad “Ascoliva Festival” e visitare il capoluogo piceno. Le prime corse sono programmate per il 12, il 14 e il 16 agosto.

Tornerà anche l’iniziativa Ascoliva Plus che vedrà partner speciali, con una particolare scontistica per i visitatori di “Ascoliva” sia i Musei civici di Ascoli (per l’intera rete museale) che il trenino turistico “Ascoli Explorer” per le visite della città con audioguida.

PROMOZIONE E RISCONTRI

Ascoliva è divenuta ormai un riferimento a livello nazionale e internazionale, avvicinandosi ormai in 10 edizioni quasi al traguardo dei 500mila visitatori al villaggio.

Anche quest’anno si è spinto molto sulla comunicazione e la promozione – puntando sul valore dell’oliva nella storia, dai tempi di Cleopatra ad oggi – e ottenendo notevolissimi riscontri. Basti pensare che soltanto uno dei video di promozione dell’evento e’ stato visto da circa 190mila persone di tutte le regioni italiane nell’arco di 15 giorni nell’ambito di una campagna tradizionale e social a tappeto su tutto il territorio italiano.

TORNA IL “FESTIVAL DEI SAPERI & DEI SAPORI”

Altro ritorno importante e consolidato, quello del festival nel festival, ovvero il “Festival dei Saperi & dei Sapori” che affiancherà, praticamente tutti i giorni, iniziative, incontri e laboratori legati all’enogastronomia e all’oliva in particolare, a incontri culturali, spettacoli e iniziative di intrattenimento.

Il programma del festival – in continuo aggiornamento – riparte da iniziative ormai consolidate come le Olimpiadi dell’Oliva, con gare basate sull’oliva ascolana per coinvolgere i turisti, il 14 agosto, l’attesissima gara delle massaie, il 16 agosto fino alla grande festa finale, il 21 agosto, con consegna del Premio Ascoliva.

Un ruolo importante, inoltre, sarà garantito dalla presenza dello stand del PSR Marche con appuntamenti, incontri e degustazioni.

Il sindaco Marco Fioravanti apre la conferenza: “Ormai questa manifestazione è diventato un punto fisso di riferimento non solo provinciale ma anche nazionale. Visibilità da tutta Italia per i grandi e piccoli produttori. Il mio grazie va ai fondatori di questo Festival. Il 10 agosto abbiamo la Notte Bianca ad Ascoli e l’inaugurazione del Villaggio. Utile ricordare il minibus gratuito che collegherà la nostra città alla costa per permettere a molti turisti di arrivare qui. Un ringraziamento all’Assessora e ai partner che hanno permesso tutto ciò. Un grazie anche al sostegno della Regione Marche. Chiudo ringraziando Leonardo Seghetti, un lavoratore silenzioso, concreto che dà il suo grande contributo a tutto il territorio. Grazie a lui facciamo parte anche della città dell’Olio”.

L’assessore regionale Andrea Maria Antonini: “Questa rassegna è tra le più importanti della città di Ascoli. La Regione è vicina al capoluogo per queste iniziative, sempre apprezzate. Grazie a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di AscolivaFestival. L’oliva ascolana è un simbolo importante del territorio e si dà rilevanza alla regina delle olive, ovvero quella Dop. La Regione è attenta a valorizzare l’oliva in generale e siamo pronti a delle iniziative che daranno la giusta visibilità, compresa quella verso l’olio”.

Primo Valenti prosegue: “Il nostro obiettivo è, in primis, valorizzare l’oliva ascolana specialmente quella Dop, ovvero prodotta in tutti i Comuni del disciplinare. Vogliamo promuovere questo prodotto tipico. La campagna pubblicitaria è particolare perché c’è Cleopatra. Tramite gli scritti raccolti dal professor Leonardo Seghetti esiste la concreta possibilità che la regina dell’Egitto conoscesse le nostre prelibatezze. La campagna pubblicitaria sta andando alla grande. Una persona vicino al Parmigiano Reggiano ha un figlio che vuole presentare la tesi di laurea sull’oliva ascolana Dop e gli daremo volentieri una mano. Dico questo per far comprendere l’importanza del nostro prodotto”.

L’Assessora al commercio Laura Trontini afferma: “Edizione arrivata al numero 11. Complimenti a tutti gli organizzatori per questa manifestazione che cresce anno dopo anno e dà la possibilità di far conoscere Ascoli a molti turisti italiani e stranieri per le nostre eccellenze enogastronomiche. Queste iniziative sono molto importanti per sviluppare, appunto, il turismo enogastronomico”.

Il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani dichiara: “Abbiamo sempre creduto in questo Festival. Valorizza non solo il prodotto ma tutto il territorio. Molti turisti scelgono una meta in base all’enogastronomia. Importante, quindi, prendere conto di ciò e realizzare iniziative come questa. In questi anni abbiamo fatto squadra per permettere tutto questo. Vogliamo promuovere l’oliva ascolana Dop, e altri prodotti, anche in altri panorami nazionali e internazionali. L’oliva tenera ascolana Dop deve essere tutelata”.

Il presidente della Camera Commercio Marche, Gino Sabatini, prosegue: “Lavoriamo in sinergia con molti enti per promuovere le eccellenze enogastronomiche. Abbiamo voluto appoggiare Ascoliva Festival per dare il nostro sostegno nell’investire sul turismo enogastronomico. L’oliva tenera ascolana è molto conosciuta e dobbiamo continuare a promuoverla come fatto a Sanremo durante il Festival musicale. Auspichiamo un percorso condiviso”.

Durante la conferenza è stato evidenziato più volte l’importanza di una buona squadra per la realizzazione dell’Ascoliva Festival, Angelo Serri aggiunge: “L’oliva ascolana è uno dei testimonial di forza di tutta la Regione. L’oliva ci rappresenta in tutto il mondo già dall’appellativo ascolana”.

Anche la cultura fa parte della kermesse come annunciato da Cristina Peroni e Cristiano Massari: “Da anni collaboriamo con AscoliFestival, chi partecipa alla kermesse enogastronomica può visitare i nostri musei con il biglietto ridotto mostrando, ovviamente, il tagliando della manifestazione. Tutto è ben accetto per la promozione delle nostre bellezze”.

Il professor Leonardo Seghetti conclude: “Ho deciso di aderire a questo Festival dopo che ho avuto le promesse che non sarebbe stata un’altra sagra popolare. Per fortuna questa kermesse è diversa. L’importanza della storia è fondamentale, senza storia l’oliva ascolana Dop non poteva avere la certificazione. La promozione dell’oliva tenera è importante per il territorio ma genera lavoro anche ai giovani. Importante per tramandare tradizioni e conoscenze storiche. Noi lavoriamo per questo e siamo orgogliosi che Ascoliva Festival promuova questi obiettivi, insieme ad un pool di esperti. L’oliva ascolana Dop non si esporta quindi chi le vuole deve venire qui, nel nostro territorio”.

Di seguito il programma e le info principali sui prodotti enogastronomici

10 AGOSTO – ore 18 – Inaugurazione Ascoliva Festival 2024

ore 20 – Notte bianca di Ascoli

11 AGOSTO – ore 19,45 – Sabelli presenta “Il fantastico mondo della mozzarella” – Incontro con Marcello Mariani

ore 22 – Laboratorio per bimbi “Liva e cremì”

12 AGOSTO – ore 19 – “I Musei che vorremmo: il futuro della Rete dei Musei civici” – Incontro con il professor Stefano Papetti

“Conosciamo l’oliva ascolana del Piceno Dop” – Incontro con il professor Leonardo Seghetti

13 AGOSTO – ore 19,45 – “Il fritto buono” – Incontro con la dottoressa Katia Marozzi, biologo nutrizionista

14 AGOSTO – ore 19,45 – “Olimpiadi dell’Oliva”

15 AGOSTO – ore 19,45 – Ferragosto con l’oliva ascolana Dop

16 AGOSTO – ore 19,45 – Gara delle massaie 2024

17 AGOSTO – ore 19,45 – Sabelli presenta “Il fantastico mondo della mozzarella” – Incontro con Marcello Mariani

ore 22 – Serata musicale con il gruppo “Dance to Dance”

18 AGOSTO – ore 19 – “Conosciamo veramente l’olio extravergine di oliva”, con degustazione – Incontro con il professor Leonardo Seghetti

19 AGOSTO – ore 19 – “L’oliva ascolana tra passato, presente e futuro” – Incontro con il professor Leonardo Seghetti

ore 20,00 – “La Notte dei friscoli ” – Iniziativa dell’Oleificio Silvestri Rosina con artisti che dipingeranno i friscoli del frantoio

20 AGOSTO – ore 19,45 – Laboratorio per bimbi “Liva e cremì”

ore 22 – Serata musicale con la band “Likra”

21 AGOSTO – ore 19,45 – “Premio Ascoliva 2024”

ore 22 – Festa finale con “L’oliva nuda balla!” – Serata di musica dance anni ’80-’90 con dj Mara

Nell’Area eventi sarà allestita una mostra di illustrazioni di Laura Martellini tratte dal libro “Ascoli Piceno alla scoperta dei bimbi” (Giaconi Editore). Una guida turistica con protagonisti un’oliva fritta e un cremino.

Ecco i piatti di ciascun produttore presente ad Ascoliva Festival 2024.

Agorà: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; maccheroni con salsa di pomodoro al profumo di timo e guanciale croccante; roast beef in salsa tonnata

Fattoria Case Rosse: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, cannelloni di carne, arrosticini

La Bottega di Bruno: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; ravioletto di carne con crema di parmigiano, balsamico e granella dì pistacchio tostato; filetto di maiale con salsa di lamponi e scaglie di pecorino dei Sibillini

Lorenz Cafè: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, timballo bianco di carne e tartufo, spezzatino di agnello con olive del Piceno Dop

Lo Scarrozzino: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, crepès tartufate con pancetta e salsiccia, bocconcini di formaggio fritti (tradizionali e al tartufo)

Ristoranteria Chef Emilio (gluten free): olive ascolane “gluten free”; zuppa di fagioli e prosciutto; spezzatino di maiale alla mela rosa dei Sibillini

