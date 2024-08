La dura nota dei sindacati: “Quindi, lavoratori, meditate. Meditate su come in questa Azienda Sanitaria, chi si spacca la schiena viene costantemente ignorato, mentre chi vive di privilegi non fa altro che godersi la vita”

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 7 agosto, dai sindacati Nursind Ap e Usb Ap a firma di Maurizio Pelosi e Mauro Giuliani.

Per la Dirigenza AST AP: Lavoratori Schiavi ai Remi e “pochi” in Barca a Vela. Cari colleghi lavoratori benvenuti nella favolosa realtà dell’AST AP, dove noi, gli instancabili lavoratori, siamo i moderni “schiavi” ai remi, faticando giorno e notte per far avanzare una nave che sembra avere più buchi di un colino e fa acqua da tutte le parti.

Intanto, i pochi eletti, non solo non remano, ma se ne vanno in barca a vela, ovviamente a spese nostre dato che è denaro pubblico. Mentre noi, infermieri, OSS, ostetriche, tecnici di radiologia, ausiliari e operatori tecnici, ci vediamo negati diritti contrattualmente dovuti da anni, loro se la godono in barca. Come se non bastasse, l’acconto della Produttività Collettiva 2023 ad agosto è misteriosamente stato negato, lasciandoci a bocca asciutta! Una vergogna!

Quindi, lavoratori, meditate. Meditate su come in questa Azienda Sanitaria, chi si spacca la schiena viene costantemente ignorato, mentre chi vive di privilegi non fa altro che godersi la vita senza remare in barca a vela! ora mandateci tutte/i in barca a vela o dimettetevi tutti.

Nel pomeriggio del 7 agosto la risposta dell’Ast Ascoli che prende le distanze e critica il corso di formazione in barca a vela, ecco il loro comunicato stampa.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.