Sentiero che da Lu Vurghe, passando per la spiaggia del Mulino raggiunge la Pacca della Vecchia. L’anello termale che costeggia il fiume Tronto e le sue spiaggette

ACQUASANTA TERME – “Un altro percorso inaugurato, comodo suggestivo ed itinerante che unisce due Paesi che nascono sulle Acque Termali. Sentiero che da Lu Vurghe, passando per la spiaggia del Mulino raggiunge la Pacca della Vecchia. L’anello termale che costeggia il fiume Tronto e le sue spiaggette termali”.

Così il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, sui Social, dirama la bella notizia per il suo territorio: “Grazie al Gal per il finanziamento avuto, grazie al Comitato di Santa Maria che ha rigenerato la spiaggia del Mulino, grazie alla Ditta Salvati e Ferretti che hanno svolto i lavori in piena sintonia con l’amministrazione e rispettando i tempi”.

Il primo cittadino aggiunge: “Inaugurare e vedere tanta gente che tra Santa Maria e Acquasanta passeggia e si refrigera nelle Speciali Acque è veramente fantastico. La direzione è quella giusta. Mettiamoci tutti qualcosa in più per migliorare servizi e crescita turistica”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.