ASCOLI PICENO – Si è concluso con successo il primo appuntamento di PiCene “A tavola insieme per il territorio” tenutosi nella città di Offida ai piedi della chiesa di Santa Maria della Rocca.

Il progettò vedrà impegnata l’Associazione Cuochi Ascoli Piceno e gli chef che vorranno aderire, sempre in collaborazione con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze delle Marche, in due appuntamenti annuali con il fine di far conoscere le più belle località della provincia, rafforzare la collaborazione di tutta la filiera enogastronomica del Piceno e raccogliere fondi da donare di volta in volta ad associazioni che si occupano di solidarietà.

Questo primo evento ha consentito di raccogliere un utile di 4000 euro che verranno donati in parti uguali alla Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto e a Zarepta di Ascoli Piceno.

“Certi di fare cosa gradita – commenta il presidente dell’Associazione Cuochi Ascoli Piceno, Simone Curzi – con la speranza di dare risalto al lavoro di tante persone volontarie e donatrici che hanno consentito tutto ciò, ringraziamo tutti i partner che hanno sostenuto: il Comune di Offida, Pro Loco di Offida, Associazione Borgo Miriam, Consorzio Tutela Vini Piceni, Acqua Panna e San Pellegrino, Dipartimento Solidarietà ed Emergenze, ScelGo e a tutti gli chef che hanno partecipato volontariamente”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.