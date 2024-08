Sarà una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia, grazie alle performance di due giovani dj offidani, Marco Calvaresi e Matteo Maroni in arte Mark-Ciardo e Dj Marons

OFFIDA – Il 24 agosto in Piazza del Popolo si terrà un’iniziativa speciale dedicata ai giovani e non solo: il dj set “Offida DiscoMania “, che si terrà in Piazza del Popolo, a partire dalle ore 22, con ingresso libero.

“Questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile nel calendario annuale delle manifestazioni di Offida – commenta l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – ideato per coinvolgere la comunità locale e celebrare il talento dei giovani”.

Sarà una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia, grazie alle performance di due giovani dj offidani, Marco Calvaresi e Matteo Maroni in arte Mark-Ciardo e Dj Marons.

“Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse fatto dagli offidani per gli offidani – spiega Maroni – Lavoriamo da anni nelle discoteche della riviera, ma sentivamo che era il momento di tornare a casa e portare un po’ della nostra esperienza e passione anche qui, nella nostra piazza”.

L’evento, ideato con le assessore Isabella Bosano e Marica Cataldi (Cultura) e realizzato grazie al supporto della Pro Loco di Offida, spazierà dalla musica degli anni ’80 fino alla commerciale attualmente in voga, con coreografie, animazione e vocalist.

“Da un paio di anni – Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco di Offida – abbiamo inserito nel nostro calendario estivo una serata in piazza dedicata ai giovani. Lo proponiamo in una veste nuova in questa estate 2024, che vedrà la partecipazione di Jessie Diamond, una delle migliori dj femminili italiane”.

“L’entusiasmo e la determinazione di Marco e Matteo ci hanno convinto subito – conclude il sindaco Luigi Massa – sarà una serata spettacolare, con un format adeguato sia a livello organizzativo che scenografico, pensato per essere anagraficamente inclusivo e rispettoso dei luoghi”.

