NORCIA – Altro appuntamento culturale e sociale.

Venerdì 16 Agosto appuntamento in Umbria con il Festival scopriremo l’altopiano di Forca di Ancarano con un’escursione ai piedi del Monte Patino e nel pomeriggio il concerto di Liberatori e Musici.

Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016: “Per questa nuova tappa in Umbria abbiamo portato il Festival dell’Appennino in un luogo ricco di storia e bellezza. La Forca di Ancarano, infatti, che separa le vallate di Santa Scolastica e del Campiano, ospita un antico santuario di età preromanica ed è un luogo che si presta particolarmente a escursioni e passeggiate all’interno del Parco dei Monti Sibillini, come quella da e verso Norcia. Ancarano è una frazione della città di San Benedetto particolarmente colpita da sisma e qui alcuni mesi fa, grazie alla costante collaborazione con la Presidente Tesei, l’Usr Umbria e il Sindaco Boccanera, abbiamo approvato in sede di Cabina di coordinamento un’ordinanza speciale dedicata proprio a questa frazione e a quella di Nottoria, che programma interventi per 15 milioni di euro. Una ricostruzione che in queste realtà è resa particolarmente complessa dalla necessità di realizzare un continuo coordinamento, sia logistico che temporale, tra gli interventi privati e pubblici. Questo appuntamento del Festival si svolge nel territorio di Norcia, la cui rinascita si sta manifestando attraverso il crescente numero di cantieri e di opere completate. Il simbolo di questo progresso nei lavori è la Basilica di San Benedetto, dove sono in corso i lavori del secondo lotto e che auspichiamo tutti possa essere restituita al mondo entro il prossimo anno. Di questa rinascita si potrà giovare tutto il suo territorio, grazie al potenziale del turismo religioso, culturale, enogastronomico ed escursionistico che stiamo valorizzando anche attraverso le attività di riparazione economica e sociale. Azioni tra le quali rientra anche il Festival dell’Appennino, manifestazione meritoria resa possibile grazie alla collaborazione dei quattro Bim coinvolti”.

Giuliano Boccanera, Sindaco di Norcia: “E’ un evento che ricade nei giorni del Ferragosto dove abbiamo riacquisito una serie importante di presenze turistiche. Ancarano è stato l’epicentro del sisma del 30 ottobre del 2016, la Pro Loco ha dato una grande mano per la realizzazione dell’evento. E’ un territorio che sta rinascendo e che vuole essere protagonista del turismo umbro, questi eventi aiutano chi è rimasto e chi deve tornare e far capire che noi ci siamo insieme alla struttura commissariale. Abbiamo passato un periodo difficile ma ci siamo ripresi, abbiamo un’attività sociale ed economica e importante. Prima del sisma avevamo circa 25mila presenze, stiamo lavorando per tornare a quei numeri e per farci conoscere ancora di più.”

Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9.15 all’area pic-nic di Forca di Ancarano con partenza alle ore 9.30.

L’escursione è un anello con partenza e rientro all’area pic-nic, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 8 km, con un dislivello di 502 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore e trenta.

Al rientro dall’escursione pranzo libero con possibilità di usufruire del punto ristoro gestito dalla Proloco.

Alle ore 16.30 concerto “Tratturo Zero” di Liberatori e Musici. Massimo Liberatori, cantastorie itinerante, con la folk band dei Musici, sceglie la metafora della transumanza per raccontare in musica le storie degli uomini.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua

portare felpa/kway e telo/stuoia

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.