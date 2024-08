ASCOLI PICENO-Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Carrera per Ascoli-Gubbio, primo impegno stagionale, valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma stasera, alle ore 21:00, al Del Duca.

CONVOCATI Bolletta, Raffaelli, Adjapong, Tavcar, Alagna, Cozzoli; Piermarini, Caucci, Lo Scalzo, Varone, Bando, Campagna, Bertini, Maiga Silvestri, Ciccanti, Silipo, Caccavo, Tirelli, Re. D’Uffizi, Corazza, Marsura. ,

In caso di parità al termine della gara, saranno disputati due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

La vincente di Ascoli-Gubbio affronterà in trasferta al secondo turno (domenica 18 agosto) la vincente di Vis Pesaro-Arezzo, in programma stasera alle 21:00.

Per acquistare il biglietto per ASCOLI-GUBBIO: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50739/90600758/ascoli-vs-gubbio-coppa-italia-serie-c

Dato provvisorio spettatori: 1.684, di cui 29 ospiti (quest’ultimo è il dato definitivo)

Questa sera, in occasione dell’esordio stagionale al Del Duca col Gubbio nel match di Coppa Italia, l’Ascoli indosserà per la prima volta la nuova maglia bianconera stagione 2024/25: sempre a marchio Nike, quest’anno rosso, la maglia conserva la tradizionalità delle strisce verticali bianconere, arricchite da strisce oro, che rappresentano un collegamento con il bordo oro del logo Ascoli Calcio. Main sponsor Fainplast e Bricofer, back sponsor Pulitissima, sulla manica sinistra MAIC Buildings&Dreams e, su quella destra, il marchio Serie C NOW. Le strisce bianconere e oro arrivano fino al collo, mentre il bordo manica dal rosso dello scorso anno diventa oro, come la scritta “ASCOLI CALCIO 1898” sul retro collo.

Tornato in Serie C dopo dieci stagioni, il Club ha voluto promuovere la nuova maglia puntando alla semplicità e alla genuinità dei suoi piccoli tifosi. Per il lancio sui social è stato scelto Matteo: “Sono Matteo Testa d’Amandola e porto da sempre l’Ascoli” la frase pronunciata dal tifoso di 9 anni, che rappresenta l’inestimabile patrimonio di sostenitori che l’Ascoli vanta in tutta la regione Marche.

Matteo con orgoglio e onore batte la mano sul petto quando indossa la maglia bianconera, che nella Famiglia Testa ha un grande peso: papà Luigi, mamma Manuela e Francesco, fratello del piccolo Matteo, sono da sempre tifosi bianconeri e abbonati in tribuna Mazzone.

“Indossiamola con rispetto, onore, orgoglio e responsabilità. Custodiamone il valore e proteggiamola sempre” – le parole pronunciate nel video dal piccolo Matteo.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.