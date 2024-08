I festeggiamenti sono dedicati ad Antonio Migliorati, beato protettore della città, che legò per sempre il suo nome ad Amandola sia quando era ancora in vita, sia dopo la sua morta avvenuta nel 1450

AMANDOLA – Grande appuntamento.

Ad Amandola torna la festa del Beato Antonio dal 20 al 25 agosto.

Tradizione con radici storiche. I festeggiamenti sono dedicati ad Antonio Migliorati, beato protettore della città, che legò per sempre il suo nome ad Amandola sia quando era ancora in vita, sia dopo la sua morta avvenuta nel 1450. Venerato e invocato dall’intera comunità, alla storia sono passati i suoi miracoli, anche recenti, testimoniati nelle tante iconografie contenute all’interno del Santuario a lui dedicato. È stato beatificato l’11 luglio 1759 ad opera di Papa Clemente XIII, un beato che gli agricoltori dell’epoca lo invocavano durante i periodi di forte siccità, pregandolo affinché concedesse loro pioggia per il raccolto.

