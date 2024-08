ASCOLI – Sei operatori sociosanitari, 3 infermieri, 2 assistenti amministrativi e un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: queste le figure del comparto, complessivamente 12, per le quali l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli procederà con la proroga, a decorrere dal prossimo primo settembre, dei contratti a tempo determinato in scadenza il 31 agosto.

La proroga in oggetto è successiva ad un precedente rinnovo dei contratti, avvenuto lo scorso 30 aprile, ed è stata decisa dalla direzione generale dell’Ast picena in attesa della definizione delle procedure di mobilità, con durata fino all’immissione in ruolo del personale a tempo indeterminato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. La spesa derivante da queste 12 proroghe, previste nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-2026, ammonta a 135.186,69 euro totali.

I 12 rinnovi consentiranno all’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli di poter continuare a garantire la presenza di operatori sanitari e amministrativi già competenti, fino al completamento delle procedure per l’immissione in ruolo attraverso: la mobilità in ingresso, ovvero attraverso lavoratori che sono già dipendenti di altre aziende e che vorrebbero venire a prendere servizio nell’Ast di Ascoli, e le chiamate dalle graduatorie di concorso.

La proroga di queste 12 figure (di cui 10 sanitarie), alla quale si aggiungono altre forme di reclutamento previste per legge, è stata effettuata dalla direzione aziendale al fine di fornire una soluzione equilibrata e efficace per affrontare le esigenze di gestione del personale durante le ferie estive 2024, di mantenere elevati standard di assistenza e di soddisfare le necessità degli operatori e dei pazienti.

