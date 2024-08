ASCOLI PICENO – Sabato 24 agosto torna l’appuntamento con la XIII edizione della “Notte Bianca” nel quartiere di Monticelli. Quest’edizione avrà come ospite Edoardo Vianello, “il Re Mida della canzone italiana”, oltre a tanti spettacoli che, dalle ore 20.30 alle 02.00, animeranno Largo Martiri Delle Foibe, Largo Degli Aranci e Via Delle Primule.

“Anche quest’anno – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – la Notte Bianca si è fatta in quattro: dopo quelle di Borgo Solestà, centro storico e Porta Maggiore, ecco l’appuntamento a Monticelli. Abbiamo voluto confermare questo evento che permette di animare un quartiere molto popoloso, dando così un’occasione di svago per grandi e piccoli”.

Ballerini di varie discipline, gruppi musicali, attrazioni per bambini e il concorso nazionale “Fotomodella dell’anno” – finale regionale Marche – saranno protagonisti della serata, che sarà aperta dalla presentazione di tutte le squadre del Monticelli Calcio. Molte le scuole di danza, di ballo e di altre discipline che si esibiranno: Asd Uispiceno settore ginnastica ritmica, Accademia di danza sportiva Spirito Latino, Scuola di danza Jardine de la Dance di Diana Martelli, Ssd Sport Life ginnastica ritmica, Scuola di danza Arabesque di Valentina De Amicis, Scuola di danza Danzando sul pentagramma di Annarosa Piacenti, Scuola di danza Labventidue di Chiara Gricinella, Scuola di danza La via della danza di Alexandra Maurizi, Asd Palma d’oro e Asd Universo del Dance World Centre, dimostrazione delle discipline di sport da combattimento Asd Kickboxing Ascoli con il Maestro Remo Nepi, Asd Yuki Club palestra polivalente, Icore MMA: Mixed Martial Arts. Non mancherà la musica dal vivo con i gruppi “Zenigata canta Battisti”, “The Holograms: pop/rock al femminile” e “Top of the pops”, i migliori brani della musica pop italiana a tre voci con Giuseppina Gazzella, Daniela Poli e Matteo Falone. Tantissime le attrazioni e giochi per bambini, oltre naturalmente a cibo di strada, tipicità, artigianato e curiosità, compresa una mostra statica a cura dell’associazione Vespa Club Ascoli Piceno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, è stata realizzata grazie ai main sponsors Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, oltre a tutti gli altri sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

VIABILITÀ

Regolamentazione della viabilità e della sosta in Largo Martiri delle Foibe, Via delle Primule, Largo degli Aranci in occasione dell’iniziativa ”Notte Bianca a Monticelli” in programma il 24 agosto

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 534 del 21 agosto 2024 l’Amministrazione comunale dispone di istituire:

1) il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06:00 del 24 agosto e fino alle ore 3:00 del 25 agosto p.v. e comunque fino a cessata esigenza:

in Largo Martiri delle Foibe lato est;

2) il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16:30 del 24 agosto e fino alle ore 3:00 del 25 agosto p.v. e comunque fino a cessata esigenza:

in Largo Martiri delle Foibe lato nord – sud – ovest ;

Via delle Primule ambo i lati ( tutta)

Largo degli Aranci

slargo davanti alla sede della Banca del Piceno e della Biolab di Monticelli;

3) l’interdizione del transito veicolare dalle ore 07:00 del 24 agosto e fino alle ore 3:00 del 25 agosto p.v. e comunque fino a cessate esigenze;

Largo Martiri delle Foibe lato est;

4) l’interdizione del transito veicolare dalle ore 17:30 del 24 agosto e fino alle ore 3:00 del 25 agosto p.v. e comunque fino a cessate esigenze;

Largo Martiri delle Foibe lato nord – sud – ovest;

Largo degli Aranci;

Via delle Primule;

slargo davanti alla sede della Banca del Piceno e della Biolab di Monticelli;

5) dalle ore 17:30 del 24 agosto e fino alle ore 3:00 del 25 agosto p.v. e comunque fino a cessata esigenza, la riserva di sosta per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili in Largo Martiri delle Foibe, lato nord – est, precisamente all’altezza del secondo ingresso (direzione di marcia centro/periferia) per n.5 stalli.

