Ecco i convocati di Mister Carrera per la partita con la Spal, open day della Serie C NOW 2024/25

ASCOLI PICENO- Sono 25 i convocati di Mister Carrera per la partita con la Spal, open day della Serie C NOW 2024/25, in programma domani, venerdì 22 agosto, alle ore 20, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

PORTIERI: 22 Abati, 1 Livieri, 99 Raffaelli,

DIFENSORI: 6 Adjapong, 23 Alagna, 66 Caucci, 27 Cozzoli, 28 Gagliolo, 3 Maurizii, 19 Menna, 13 Piermarini, 14 Quaranta, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 24 Bando, 5 Bertini, 21 Campagna, 25 Maiga Silvestri, 8 Varone

ATTACCANTI: 70 Achik, 77 Caccavo, 18 Corazza, 15 D’Uffizi, 67 Gagliardi, 10 Marsura,11 Tirelli.

Per acquistare il biglietto per SPAL-ASCOLI (settore ospiti) c’è tempo fino alle ore 19:00 di oggi, giovedì 22 agosto. I residenti in Provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare il biglietto solo nel settore ospiti e se in possesso di tessera del tifoso dell’Ascoli.

Acquista la Fidelity Card Ascoli Calcio: https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/48937/90600758/fidelity-promo-ascoli-calcio-1898

Acquista il biglietto per Spal-Ascoli solo nei punti vendita fisici Ticketone (no vendita online).

