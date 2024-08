CASTORANO – Un week end di iniziative a Castorano, quello prossimo, con ben due eventi in programma organizzati dall’associazione “Radici” e patrocinati dall’Amministrazione Comunale.

Si parte sabato 31 agosto con “Picnic & Note”, prima edizione di quella che – secondo gli organizzatori – vuole essere una iniziativa ove coniugare salute, cultura, enogastronomia.

In programma infatti una passeggiata suggestiva attraverso il percorso natura di Castorano, che culminerà in un incantevole picnic al tramonto, sulle note di un concerto jazz immersi nella natura. Partenza alle ore 17 da Castorano paese, per una passeggiata attraverso le bellezze naturali del piccolo paese della Vallata, fino ad arrivare ad una radura del bosco dove ad attendere i partecipanti saranno le melodie jazz degli Horizons Saxophone Quartet, per un concerto all’aria aperta. Da dire che il percorso – di due chilometri e mezzo – è adatto a tutti e che, per chi vuole, c’è anche la possibilità di prenotare un “cestino” preparato dallo “Spuntino” di Castorano (entro giovedì 29 agosto ai numeri: 0736 87101 – 346.3566961). Durante il picnic ci sarà la possibilità anche di assaggiare i vini di alcune delle migliori cantine Castoranesi, per una serata di vero piacere enogastronomico. La partecipazione all’evento è gratuita, ma preferibile prenotare: 393.5941008 (Sara), 342.6231768 (Giorgia).

Domenica 1 settembre sarà invece la volta di “Vinyl & Vintage”, sempre a cura dell’associazione “Radici”, rassegna giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione.

“Un intero paese – tengono a dire gli organizzatori – verrà dedicato ad un’epoca dal fascino intramontabile. Vinyl & Vintage, perchè oltre al disco in vinile cercheremo di accompagnarvi in una sorta di viaggio attraverso i movimenti di un’epoca per alcuni vicina ma anche lontana per i più giovani”. In programma anche il 10° ritrovo auto e moto Vintage Citta’ di Castorano che, nato come semplice incontro tra appassionati, riporterà indietro nel tempo e vedrà tante “vecchie glorie” delle due e quattro ruote invadere per un’ intera giornata il centro del paese. Il ritrovo dei mezzi è fissato per le ore 9,00 circa, in via Roma.

Ci saranno stand di tutto ciò che ricorda gli anni passati, con espositori di abbigliamento, auto, moto, giocattoli e soprattutto vinili. Una giornata particolare per stare insieme ed ascoltare come sempre un’altra musica, “come una volta”. Per il concerto finale, quest’anno la scelta è caduta sui “Regina” (Queen tribute band), in omaggio alla musica del grande Freddye Mercury.

