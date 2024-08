ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 551 del 30 agosto 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone:

la revoca dell’Ordinanza 5511/2024.

Di regolamentare la circolazione stradale in via Lungo Castellano Sisto V (tratto compreso tra il ponte di Porta Cartara e la scuola M.D’Azeglio inclusa) come di seguito:

Dal 2 al 4 settembre 2024 con orario 08:00 – 18:00 – Tratto da Ponte Porta Cartara all’intersezione con via Pacifici