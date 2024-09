ASCOLI PICENO – “Tutti i lavoratori sono riusciti a fruire del periodo di ferie nei termini previsti dal Contratto collettivo del lavoro senza ritardi e senza contrazioni, e non si è dovuto ricorrere all’accorpamento dei reparti, o alla riduzione dei servizi ai cittadini, per garantire i diritti al personale dipendente come spesso era invece avvenuto in passato”.

Così l’Ast Ascoli in una nota diffusa il 31 agosto: “Un bilancio, questo emerso ormai quasi alla fine del periodo feriale, che è stato tracciato nel corso dell’ultimo incontro tra la direzione dell’Ast di Ascoli e le organizzazioni sindacali”.

” La programmazione del Piano ferie del personale, avviata già nel mese di febbraio – dice la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli – ha iniziato a dare i sui frutti”.

“Rispetto alla programmazione effettuata – continua la direzione aziendale – si sono verificate esigenze straordinarie, come malattie, infortuni, maternità, permessi non pianificati, ma l’Azienda è riuscita a farvi fronte, grazie alla fattiva collaborazione reciproca tra gli operatori stessi, con attività aggiuntiva e con personale di agenzia interinale, senza ridurre i servizi ai cittadini, la quantità e la qualità dell’assistenza, e senza contrarre, o spostare, le ferie di nessuno”.

“Una grande conquista, questa – per l’Azienda – che è stata riconosciuta anche dai sindacati con i quali l’Ast ha fissato un incontro a fine estate per la condivisione di un puntuale report sul tema, dell’intero periodo”.

“Siamo soddisfatti – conclude la direzione – per gli ottimi risultati raggiunti, ma nella consapevolezza di un doveroso miglioramento continuo, riteniamo utile una puntuale analisi dei dati e dei fatti concreti, oltre a un confronto per perfezionare ancora e per ridurre, se non proprio riuscire ad evitare, nel prossimo anno, le difficoltà impreviste che si sono verificate”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.