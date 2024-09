ASCOLI PICENO – Sala gremita nello spazio eventi di SmartAp in Via Torricella ad Ascoli, per “Ferite Invisibili”, l’evento a cui le ragazze dell’associazione Impero Mmxiv e di Mulieribus Lab hanno dato vita nel pomeriggio di venerdì 30 agosto.

E’ stato presentato il libro “Il peso delle lacrime” della dottoressa e docente Silvia Damiani, relativo ad un compendio di storie di violenza di genere, selezionate e revisionate dal punto di vista legale e attraverso una narrazione duale osservata dal punto di vista della vittima e dell’aggressore. Momenti toccanti che hanno suscitato forte emozione nel pubblico presente. L’evento è stato scandito dalla moderazione di Giulia Quagliarini e Valeria Maria Marinelli, due giovane ragazze che hanno seguito la progettazione dell’evento: “Impero è uno spazio sicuro di confronto e crescita personale per i tanti giovani e giovanissimi che anno dopo anno continuano a trovare in questo gruppo un punto di riferimento”. Sul palco tra gli ospiti è intervenuto per i saluti istituzionali il Vice Sindaco Massimiliano Brugni, sottolineando l’importanza che questi momenti rivestono, quando soprattutto ad organizzarli sono ragazzi e ragazze delle nuove generazioni e nuove associazioni di donne che fanno del proprio tempo una mission sociale. Spazio poi al confronto con la platea insieme ad Emma Lombardo, presidente di Mulieribus Lab, che ha presentato la mostra “Se mi amassi” allestita proprio all’interno di SmartAp, e la psicologa Greta Bonfini per la coop sociale On the Road.

