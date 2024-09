CASTORANO – Tutto è pronto, a San Silvestro di Castorano, per l’undicesima edizione della Festa in onore di “Santa Madre Teresa di Calcutta”, cui è dedicata anche la locale chiesa parrocchiale.

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre, ricco è il programma preparato dai parrocchiani, con l’organizzazione curata dall’Associazione religiosa “Madre Teresa di Calcutta”, in prima linea per assicurare la buona riuscita della Festa.

Di notevole importanza, quest’anno, l’inaugurazione prevista per domenica 8 settembre di un “Percorso inclusivo” all’interno del Parco di San Silvestro, che l’Amministrazione Comunale ha in animo di intitolare a Maria Scutti, atleta paralimpica abruzzese, schermitrice, tennistavolista e nuotatrice, vincitrice di 15 medaglie, di cui 10 d’oro, ai Giochi paralimpici estivi di Roma 1960.

Il Percorso Inclusivo all’interno del Parco di San Silvestro è stato realizzato grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Marche, in collaborazione con il Comune di Castorano; un’opera al servizio di tutta la collettività Castoranese.

“Stiamo definendo l’iter per dedicare questo spazio ad una donna, disabile, che con il suo spirito indomito ha dato lustro all’Italia, dimostrando che anche nelle avversità si può trovare la forza per credere in un futuro migliore”, le parole con cui la sindaca di Castorano, Rossana Cicconi, presenta l’iniziativa di domenica prossima.

Una festa che, oltre al programma religioso, vivrà anche di serate all’insegna della buona musica, con artisti diversi che si alterneranno sul palco da giovedì a domenica sera: da “Luigi Coccia” ai “Sibylla Moris”, da “The Holograms” a “Enzo Live Karaoke”. Tutte le sere inoltre, presso gli appositi stand sarà possibile cenare gustando prelibatezze locali, tra cui la “pasta pistacchiosa” e la “crespella gourmet”.

“In un panorama estivo abbastanza inflazionato tra feste e sagre– ancora le parole della sindaca Cicconi -, la nostra festa si vuole distinguere per essere un momento di vera socialità, dove i cittadini, non solo di Castorano, possano avere occasione di incontrarsi e trascorrere alcune ore in tranquillità, in un clima da vera festa paesana. Credo che oggigiorno si senta sempre più il bisogno di queste occasioni”.

