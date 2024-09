Per i residenti in zona c’è stata l’opportunità di conoscere meglio la città, per i molti turisti è stata invece una utile vetrina promozionale per mettere in evidenza le ricchezze culturali, artistiche, ambientali, naturalistiche e architettoniche

ASCOLI PICENO – Con l’iniziativa dedicata a “Storia, aneddoti e luoghi dell’oliva ascolana” si è conclusa la fase estiva ascolana del progetto “Salute in cammino per la cultura”.

Si è trattato di una serie di eventi realizzata da U.S. Acli Marche Aps all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno.

I riscontri del progetto sono stati particolarmente positivi con 1053 presenze registrate in 9 appuntamenti e 244 persone che in precedenza non avevano partecipato alle camminate dirette da guide turistiche abilitate.

Per i residenti in zona c’è stata l’opportunità di conoscere meglio la città, per i molti turisti è stata invece una utile vetrina promozionale per mettere in evidenza le ricchezze culturali, artistiche, ambientali, naturalistiche e architettoniche di Ascoli Piceno.

I temi trattati sono stati i più disparati ed hanno permesso di apprezzare la città sotto diversi punti di vista.

L’ultimo appuntamento ha parlato dell’oliva tenera ascolana nel corso dei secoli, in precedenza le due tappe sulle chiese scomparse e l’evento dedicato ai templari hanno appassionato molti cittadini perché si è andati soprattutto alla ricerca delle tracce degli edifici religiosi presenti in città.

Il percorso dedicato a Sant’Emidio ha valorizzati i luoghi strettamente connessi col patrono, immancabili gli appuntamenti per parlare della Quintana, delle torri della città, delle edicole votive ma anche di tanti personaggi che hanno dato lustro ad Ascoli (evento più partecipato, 150 presenze).

Terminati gli eventi estivi “Salute in cammino per la cultura” proseguirà nel resto dell’anno con appuntamenti che si svolgeranno nei fine settimana o in occasione di festività.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.