ASCOLI PICENO – Anche quest’anno il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno si appresta ad aprire le porte alle scuole con un’offerta educativa molto ampia. “Dopo aver registrato un incremento del 38% delle presenze rispetto all’anno precedente” – precisa la Direttrice del Museo – “i nostri servizi educativi hanno lavorato nel corso di tutta l’estate per elaborare proposte per il nuovo anno scolastico. Ne è scaturita un’offerta suddivisa in tre aree tematiche e articolata in ben 14 percorsi diversi che siamo molto orgogliosi di poter presentare”.

Un museo moderno ha molteplici missioni da svolgere: il recupero, la conservazione e la tutela dei beni culturali, la ricerca scientifica che consente l’approfondimento della conoscenza delle collezioni e la divulgazione dei contenuti e delle ricerche svolte dal museo nella quale entra in gioco il ruolo della didattica.

Il servizio didattico del museo si distingue per l’attenzione dedicata alla formazione e alla crescita culturale degli studenti di ogni età. I percorsi proposti sono studiati per coinvolgere e affascinare i giovani visitatori, avvicinandoli alla storia e all’archeologia attraverso esperienze interattive e laboratori pratici.

Oltre all’attività didattica per le scuole, il Museo accoglie con entusiasmo gli studenti delle scuole secondarie di II grado coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e gli studenti universitari per stage formativi. Questi programmi offrono ai giovani l’opportunità di acquisire competenze pratiche e professionali direttamente sul campo, in un ambiente stimolante e ricco di storia.

Consapevole dell’importanza di rendere la cultura e l’educazione accessibili a tutti, il museo mette a disposizione le competenze degli operatori del Servizio Educativo gratuitamente, impegnandosi ad eliminare le barriere economiche per garantire a ogni studente la possibilità di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale.

L’incremento delle presenze testimonia l’apprezzamento e l’interesse crescente per l’offerta educativa del museo, che lavora costantemente per rinnovare e migliorare i propri servizi per rispondere alle esigenze formative del territorio.

Il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno invita tutte le scuole e gli istituti interessati a scoprire le sue proposte didattiche e a partecipare alle attività formative, contribuendo così alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

È possibile visionare e scaricare tutte le proposte su https://www.musei.marche.beniculturali.it/wp-content/uploads/2024/09/Museo-di-Ascoli-Piceno-Museo-e-Scuola-Quaderno-Didattico-2024-2025.pdf

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno ai seguenti recapiti:

Contatti: Telefono: +393892661227 Email: [email protected]

Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno piazza Arringo, 28 – Ascoli Piceno

