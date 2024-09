ASCOLI PICENO – Nella giornata di ieri, 5 settembre, il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido

Castelli, accompagnato dal Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, dall’assessore allo Sport

Domenico Stallone e dal direttore dell’Usr Marche Marco Trovarelli, ha effettuato un

sopralluogo congiunto alla Cittadella dello Sport, danneggiata dagli eventi sismici,

nell’ottica di un programma di riparazione e rigenerazione e sportive danneggiate dal

terremoto del 2016. Sono numerose le iniziative progettuali finanziate dal Piano

complementare sisma, sia per la rigenerazione urbana legata a strutture e impianti

sportivi, sia per lo sviluppo e il consolidamento del settore sportivo. La Cittadella dello

Sport, ubicata nel quartiere di Porta Maggiore, è dedicata alla figura di Carlo Vittori,

leggendaria figura dello sport ascolano, dapprima campione italiano di atletica leggera

che ha poi contribuito ai successi sportivi di campioni come Pietro Mennea, ospiterà

diverse discipline sportive e sarà punto di riferimento per tutta la città.

Il rapporto intrapreso con il Ministero dello Sport in quest’ultimo anno è partito dal

censimento e dalla mappatura di tutte le infrastrutture sportive danneggiate dal sisma,

quasi 1200, di cui oltre 400 segnalate dai comuni ai quali è stato abbiamo somministrato

un questionario ad hoc, per rilevare necessità ed esigenze specifiche. L’obiettivo è

implementare e supportare un programma di intervento condiviso con il Governo per

azioni di rifunzionalizzazione e messa a norma delle stesse infrastrutture. La funzione

sociale dello sport è fondamentale per il processo di riparazione e costruzione post-sisma

che si sta cercando di attuare congiuntamente.

Come sottolinea il Commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli: “Lo sport è un elemento fonamentale di aggregazione e di coesione tra persone e

comunità, dobbiamo promuoverlo e farne il miglior uso possibile, lavorando di squadra.

Insieme all’Amministrazione Comunale di Ascoli e con il Sindaco Marco Fioravanti,

abbiamo verificato i passi successivi per il completamento di un’area fondamentale per

tutta la città di Ascoli. Già nel mio mandato da Sindaco avevo provveduto a far intitolare

la struttura a Carlo Vittori, figura leggendaria dello sport ascolano. Dobbiamo puntare

sullo sport, come veicolo di rinascita dei nostri territori”.

“Vogliamo realizzare questa Cittadella riqualificando quegli immobili presenti sul posto

che saranno a disposizione della città e delle associazioni sportive, dove vorremmo

realizzare una struttura simile ad un college, con il ragazzo che potrà avere anche dei

momenti educativi attraverso lo sport” ha aggiunto il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

