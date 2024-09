CASTORANO – Di seguito una nota stampa, giunta nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale di Castorano.

La “pluriclasse” rimarrà solo sulla carta, con le due classi di IV^ e V^ della scuola Primaria che verranno sdoppiate, ognuna con proprio personale docente in grado di garantire una didattica di qualità ai giovani alunni, quale obiettivo primario che questa Amministrazione Comunale è riuscita a cogliere nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate. Non ultima, una opposizione consiliare che non ha avuto remore nell’anteporre piccoli interessi di bottega al bene dei bambini di Castorano e delle loro famiglie.

Questa la rassicurazione avuta dalla sindaca Rossana Cicconi al termine del suo fittissimo giro di incontri, che in queste settimane l’hanno vista impegnata su più fronti al fine di venire a capo di una situazione complicata.

“Come Amministrazione Comunale – esordisce la sindaca di Castorano, Rossana Cicconi, finalmente libera di togliersi qualche sassolino dalle scarpe -, venuti a conoscenza solo il 21 agosto sorso della costituzione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, della “pluriclasse” riguardo le classi IV^ e V^ della scuola Primaria, ci siamo subito attivati per scongiurare tale soluzione, di concerto con i rappresentanti dei genitori, chiedendo allo stesso USR di recedere da tale posizione, inizialmente interessando del problema la dirigente scolastica dell’ISC Falcone-Borsellino.

L’abbiamo fatto senza clamore, come nel nostro stile, ma in maniera decisa e coerente con le nostre politiche che, senza essere necessariamente “targate” centrosinistra o centrodestra (del resto, questa maggioranza scaturisce dal una lista civica), hanno nella scuola e nei giovani due capisaldi della nostra azione amministrativa.

Oggi possiamo dire di essere riusciti a portare a casa un buon compromesso, grazie anche al fattivo interessamento di istituzioni e politici locali che si sono subito attivati, ognuno per quanto di propria competenza, per cercare di aiutarci.

Un aiuto e una vicinanza al nostro operato non sono mancati dai genitori dei bambini, nonostante i consiglieri di opposizione abbiano tentato in tutti i modi di strumentalizzarli. Consiglieri che avremmo voluto ringraziare, se solo avessero per un attimo pensato al bene comune dei bambini, che sono idealmente anche loro figli, figli dell’intero paese.

Avremmo voluto che fossero al nostro fianco in questo frangente, dove l’interesse per la comunità avrebbe dovuto sovrastare quello, piccolo piccolo, di lucrare politicamente sulla vicenda. Così non è stato, ce ne faremo una ragione. Dispiaciuti si, sorpresi certamente no da tale comportamento: le azioni si qualificano da sole. Alla politica strillata noi preferiamo i fatti. Con buona pace della nostra minoranza consiliare e della sua fallimentare strategia politica.

Da parte nostra crediamo sia ora di mettere da parte le polemiche per focalizzarci sulle tante cose da fare, nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico – e qui colgo l’occasione per formulare a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, i migliori auguri a bambini e genitori – con l’obiettivo di riuscire quanto prima a completare il nostro nuovo plesso scolastico, fulcro su cui orientare tutti i nostri impegni futuri per portare la scuola Castoranese ad un livello di eccellenza”.

Di seguito la replica del gruppo di opposizione di Castorano, Obiettivo Comune, giunta in redazione nei giorni scorsi.

Nonostante le dichiarazioni del sindaco Cicconi, le classi IV e V della scuola primaria di Castorano non saranno sdoppiate e la cosiddetta “pluriclasse solo sulla carta”, come da lei definita, è solo il frutto della sua immaginazione.

Castorano – Finalmente il sindaco Cicconi è uscito dal silenzio in cui era caduto nelle ultime settimane, dopo che il 21 agosto aveva scoperto, come da lui dichiarato a mezzo stampa, dell’istituzione di una pluriclasse presso la scuola primaria di Castorano per l’anno scolastico 2024/2025, con l’accorpamento della classe IV e V.

Magicamente, la prode Cicconi, dopo settimane di silenzio e dopo che noi avevamo pubblicamente esternato la nostra contrarietà all’istituzione della pluriclasse, ha affermato di essere riuscita nella clamorosa impresa di sdoppiare le classi IV e V. Dal comunicato di ieri abbiamo inoltre scoperto che il sindaco ha anche il merito di aver coniato una nuova definizione in ambito scolastico: la pluriclasse solo sulla carta. Il sindaco nell’articolo si è però dimenticato di spiegare in cosa consiste la pluriclasse solo sulla carta e come sempre ha mentito ai cittadini e soprattutto ai genitori, oramai una sua costante ma per chi la conosce bene non è affatto una novità, sul fatto che le classi siano sdoppiate. Come sempre tocca alla cattiva minoranza, che lucra sulla pelle delle famiglie degli alunni, spiegare ai cittadini l’ennesima bufala della Cicconi. In sostanza quello che è accaduto, è che l’Ufficio scolastico regionale (USR) ha promesso all’amministrazione e alla preside dell’ISC, considerato che ancora non esistono decreti attuativi, l’inserimento in tempi brevi di insegnanti aggiuntive, così da permettere alle due classi lo sdoppiamento esclusivamente per quanto concerne l’insegnamento delle materie più importanti, come italiano e matematica. Invece per quanto concerne le ore di insegnamento di religione, scienze, educazione fisica, musica e tecnica le classi saranno accorpate e avranno un solo insegnante. Quindi come fa il sindaco ad affermare che le classi saranno sdoppiate? Perché caro sindaco continui a mentire? La verità è che con il tuo giro di telefonate e di incontri con esponenti del governo di centrodestra, targato Giorgia Meloni, proprio tu tesserato del Partito Democratico, non sei riuscito a ottenere un bel niente e il tuo articolo di ieri è solo mera propaganda, poiché le classi non saranno sdoppiate e la pluriclasse esiste nei fatti, e non sulla carta.

È importante ricordare che come gruppo consiliare di minoranza, appena venuti a conoscenza dell’accaduto, ci siamo subito attivati per cercare di capire come poter risolvere la situazione e venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie che hanno dovuto subire questa scellerata scelta. Parlando con il vice preside dell’ISC Falcone e Borsellino e con l’USR abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che, per limitare gli effetti della pluriclasse, dopo l’inizio dell’anno scolastico, sarebbero stati inseriti insegnanti aggiuntivi, ma al tempo stesso ci è stato comunicato che le classi non sarebbero mai state sdoppiate, perché l’istituzione della pluriclasse risale ad aprile 2024 e quindi materialmente era impossibile intervenire ad agosto.

Il sindaco invece di fare annunci mirabolanti e non veritieri, dovrebbe invece chiedere scusa ai genitori degli alunni per averli ancora una volta palesemente presi in giro con l’annuncio dello sdoppiamento delle classi, cosa nella maniera più assoluta non veritiera. Un’ulteriore beffa per loro, dopo la mancata modifica dell’orario della scuola primaria. Inoltre il sindaco ci deve spiegare come abbia potuto affermare pubblicamente che le classi IV e V sono state sdoppiate, quando una famiglia residente a Castorano che nel mese di giugno aveva iscritto il proprio figlio alla classe IV della scuola primaria di Castorano, per l’anno scolastico 2024/2025, ha prima avuto il nulla osta da parte dell’ISC Falcone e Borsellino, tanto che aveva già acquistato i libri e pagato il trasposto scolastico, poi con una nota del preside del 21 agosto, ha ricevuto l’annullamento in autotutela dell’iscrizione, proprio a causa dell’istituzione della pluriclasse. Questo perché se effettivamente iscritto, la classe IV composta da 6 alunni, sarebbe arrivata a 7, che sommati ai 12 alunni iscritti alla V, avrebbe portato le due classi ad avere 19 alunni, superando così il numero massimo consentito di alunni che per la pluriclasse è di 18. Come fa la maga Cicconi ad affermare che, con i suoi superpoteri, è riuscita a sdoppiare le classi, quando non è stata neanche in grado di tutelare una famiglia di Castorano che voleva iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria?

Ci teniamo a ricordare al sindaco Cicconi e ai cittadini di Castorano che, nel precedente anno scolastico 2023/2024, anche le classi III e V hanno subito l’accorpamento in pluriclasse e durante l’anno scolastico hanno avuto insegnanti aggiuntive, proprio come accadrà quest’anno. Perché il sindaco continua a vantarsi di avere ottenuto lo sdoppiamento delle classi, quando già lo scorso anno si era verificata la stessa situazione? Caro sindaco le bugie hanno le gambe corte e come sempre la verità viene a galla, soprattutto grazie al nostro operato, incentrato sulla massima trasparenza. Un ringraziamento particolare va ai genitori degli alunni delle classi IV e V che, lasciati soli e non tutelati dall’amministrazione Cicconi, con grande senso di responsabilità hanno comunque decido di continuare a far studiare i propri figli a Castorano, quando venuti a conoscenza dell’istituzione della pluriclasse, avrebbero potuto iscrivere i loro figli presso un’altra scuola.

Sono trascorsi quasi tre mesi dall’elezione del sindaco Cicconi, un tempo davvero breve, nel quale però ha già dimostrato con le sue molteplici affermazioni false, di non avere rispetto per la minoranza e soprattutto per i cittadini di Castorano. Se il buongiorno si vede dal mattino, cari castoranesi, saranno tempi bui per la democrazia del nostro paese. Ma noi non ci facciamo di certo intimorire da chi ha sempre vissuto la politica e la vita amministrativa come una questione personale e non come servizio, come invece dovrebbe essere. Caro sindaco Cicconi invece di perdere tempo a scrivere comunicati stampa per attaccare la minoranza consiliare e fare annunci falsi, inizia a occuparti seriamente, come già sei stato pubblicamente invitato a fare, dei reali problemi che riguardano la nuova scuola di Castorano, dove c’è un cantiere fermo da mesi che, ricordiamo doveva essere terminato entro il mese di dicembre del 2024.

