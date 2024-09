Nomina per il primo cittadino ascolano. Confermati anche i due vice presidenti: Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi e Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo

ASCOLI PICENO- L’Assemblea dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) delle Marche ha oggi, 9 settembre, confermato alla presidenza, all’unanimità, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno.

Confermati anche i due vice presidenti: Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi e Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo.

Gli altri membri del consiglio direttivo di Anci Marche sono di diritto i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, Silvetti (Ancona), Parcaroli (Macerata), Biancani (Pesaro), Gambini (Urbino). Designati poi come membri del consiglio direttivo: Stefania Signorini (Falconara M.), Gianluigi Tombolini, (Numana) Thomas Cillo (Monte San Vito), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio), Massimiliano Ciarpella (Porto Sant’Elpidio), Endrio Ubaldi (Montegranaro), Daniel Matricardi (Montalto delle Marche), Davide Dellonti (San Lorenzo in Campo), Luigi Massi (Offida), Michele Franchi (Arquata del Tronto), Daniela Ghergo (Fabriano), Marisa Abbondanzieri (Arcevia), Donatella Paganelli (Montecalvo in Foglia), Mico Mari (Colmurano), Adolfo Marinangeli (Amandola). Inoltre, sono stati eletti i consiglieri nazionali: Nicola Barbieri, Sindaco di Mondolfo, Andrea Gentili, Sindaco di Monte San Giusto e Luca Serfilippi, Sindaco di Fano. I 21 delegati di Anci Marche all’Assemblea Congressuale di Anci a Torino che contribuiranno all’elezione dell’assemblea nazionale sono: Alessandro Rocchi, Sindaco di Grottammare, Daniele Matricardi, Sindaco di Montalto delle Marche, Amedeo Lupi, Sindaco di Force, Antonio Spazzafumo, Sindaco di San Benedetto del Tronto, Stefania Signorini, Sindaco di Falconara M., Lorenzo Fiordelmondo, Sindaco di Jesi, Daniele Carnevali, Sindaco di Polverigi, Daniela Ghergo Sindaco di Fabriano, Oriano Mercante Sindaco di Camerano, Rosa Piermattei Sindaco di San Severino M., Andrea Staffolani, Sindaco di Morrovalle, Alberto Alessandri Sindaco di Cagli, Leonardo Catena, Sindaco di Montecassiano, Luca Paolorossi Sindaco di Filottrano, Massimiliamo Ciarpella Sindaco di Porto Sant’Elpidio, Diego Mandolesi Sindaco di Ponzano di Fermo, Thomas Cillo, Sindaco di Monte San Vito, Luca Serfilippi, Sindaco di Fano, Emanuele Petrucci, Sindaco di Mombaroccio, Patrizio Federici, Sindaco di Tavullia, Enrico Rossi, Sindaco di Cartoceto.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.