ASCOLI PICENO- Il festival Le Parole della Montagna torna a parlare di letteratura, con la presentazione di Pietra Dolce, l’ultimo romanzo di Valeria Tron, edito da Salani.

La scrittrice, originaria della Val Germanasca, ha costruito la storia del suo ultimo romanzo partendo dai ricordi e dalla figura del padre minatore. Una storia di grande forza che ha come protagonisti gli umili, le persone semplici e la generosità di una comunità montana. La vita in questi luoghi è sempre vicina alla morte, qui la natura detta le proprie volontà così come la miniera e Lisse, senza la U, insieme ai suoi amici trova uno stratagemma per volare con la mente restando nella Valle.

Tanti sono i temi che si intrecciano: i rapporti genitoriali, l’amicizia, il viaggio alla ricerca delle radici e la libertà.

Valeria Tron è una illustratrice, cantautrice, artigiana del legno e della parola, è una voce originalissima del panorama editoriale odierno. Con il suo primo romanzo, “L’equilibrio delle lucciole” è stata candidata al Premio Strega e ha vinto il Premio Città di Cave e il Premio Femminile.

Giovedì 12 settembre, ore 18, l’autrice sarà ospite della Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, in dialogo con la sceneggiatrice e attrice Paola Francesca Iozzi. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Rinascita e l’Agenzia di Servizi Editoriali P.S.Edit.

«Ciò che è vero sta in un seme. Ciò che è bello sta in un canto.» Si torna alla Meizoun di Valeria Tron.

