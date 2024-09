ASCOLI PICENO – La Delegazione di Ascoli Piceno dell’Accademia Italiana della cucina, presieduta dal dottor Vittorio Ricci, ha organizzato una conviviale dedicata alla pizza, prendendo spunto dalla dichiarazione dell’UNESCO di “patrimonio immateriale dell’umanità” indirettamente indirizzata alla pizza, ma riferita all’ “arte del pizzaiolo napoletano”.

E’ stato l’accademico Tiziano Palma, ad organizzare la conviviale presso la Pizzeria “Paglià pizze e fichi” di Pagliare, nel Comune di Spinetoli. I partecipanti hanno degustato i sapori delle tante varianti di pizza, ma anche apprezzato la cura dei pizza-chef Isaia, Gabriele e Francesco, nel preparare le varie portate. Apprezzata la relazione del Professor Leonardo Seghetti sul progetto che sta portando avanti la pizzeria, per produrre in proprio la farina con coltivazione di grani particolari, in 3 ettari di terreni di proprietà. Il Sindaco di Spinetoli si è complimentato con gli Accademici per le attività svolte per valorizzare le tipicità gastronomiche dei territori.

