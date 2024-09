Il messaggio del Presidente della Provincia di Ascoli: “Le scuole non sono, infatti soltanto edifici e nozioni ma rappresentano un patrimonio straordinario di civiltà, umanità e cultura”

ASCOLI PICENO – “La ripresa delle attività scolastiche costituisce sempre un evento importante per la sua capacità di generare aspettative, progettualità ed emozioni. Le scuole non sono, infatti soltanto edifici e nozioni ma rappresentano un patrimonio straordinario di civiltà, umanità e cultura. Tutto ciò grazie ai suoi protagonisti: studenti, docenti e personale amministrativo e logistico che quotidianamente vivono e animano la comunità scolastica”.

Così in una nota il presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggi: “La Provincia, che tra le sue funzioni prioritarie, ha l’edilizia scolastica continuerà a fare la propria parte completando i tanti cantieri già avviati grazie alle risorse del Pnrr e ad altre fonti di finanziamento e portando avanti progetti ed appalti in sinergia con i dirigenti scolastici che ringrazio per la collaborazione e l’impegno con il quale seguono da vicino il miglioramento e la funzionalità delle strutture”.

Loggi conclude: “Papa Francesco, qualche tempo fa, affermò che ‘Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà!’. Con questo auspicio e proposito, formulo i migliori auguri per un anno scolastico proficuo all’insegna dell’entusiasmo e di nuove idee di crescita e sviluppo”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.