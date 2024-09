ASCOLI PICENO – Ecco la situazione dei tre gironi della Serie C NOW, emozionante weekend dove sono state sessantanove le reti segnate.

Virtus Entella batte Ascoli nella gara recuperata alle 16e30 di lunedì 9 settembre al “Comunale” di Chiavari, e consolida il primo posto a punteggio pieno. Il Pescara ha sconfitto il Rimini grazie al colpo di testa vincente di Ferraris a pochi minuti dal termine, portandosi a due lunghezze dalla capolista Entella.

GIRONE B risultati:

Gubbio-Ternana 0-0

Pineto-Arezzo 3-1

Rimini-Pescara 0-1

Carpi-Perugia 2-0

Legnago Salus-Vis Pesaro 0-1

Pontedera-Sestri Levante 4-1

SPAL-Lucchese 2-3

Virtus Entella -Ascoli

Torres-Milan Futuro rinv. al 18/09

Mister Carrera avrà diversi spunti di riflessione, da rivedere alcuni meccanismi difensivi, la difficoltà di costruzione a centrocampo e l’architettura delle manovre nella fase offensiva per cercare di rifornire in maniera più sostanziosa Corazza, troppo isolato, in attesa di un Tremolada al pieno della condizione fisica. Il tecnico con qualche defezione improvvisa, come quella di Marsura che dovrebbe rientrare e l’assenza di Gagliolo e Quaranta e gli acciaccati Adjapong e Tirelli, infortunatisi nella gara precedente, ha schierato diversi giovani, tra cui Piermarini in difesa, Alagna esterno, Achik a fare il secondo trequartista insieme a Tremolada e il giovanissimo Bando a centrocampo, ad affiancare Varone, confermando la fiducia nei suoi confronti, proprio dal suo piede arriva il gol che accorcia le distanze direttamente su punizione, a sorprendere l’estremo difensore avversario. In vista della prossima sfida col Milan Futuro.

GLI ALTRI GIRONI. Vola il Padova in testa al girone A con nove punti, insieme al Renate. Nel girone C al comando quattro squadre, tutte a quota sette punti: Picerno e Audace Cerignola, che hanno raccolto il primo zero a zero stagionale rispettivamente contro Casertana e Avellino, sono state raggiunte da Sorrento (2-1 casalingo sul Team Altamura) e Catania (3-1 a Biella sulla Juventus Next Gen).