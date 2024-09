FORCE/APPIGNANO DEL TRONTO/VENAROTTA – Rilanciare i Borghi. Questo è l’obiettivo del lavoro congiunto che stanno portando avanti i comuni di Force (capofila), Appignano del Tronto e Venarotta, i quali punteranno sull’eterogeneità del patrimonio culturale e paesaggistico, ma allo stesso tempo, anche su storie e radici comuni che possono trasformare le differenze e le peculiarità dei territori in armonia ed equilibrio.

Partendo da questi presupposti, le Amministrazioni dei tre comuni intendono inserire i temi cardine che contraddistinguono il territorio in una proposta progettuale a valere sul bando “Borgo Accogliente” promosso dalla Regione Marche.

L’opportunità si apre anche alla cittadinanza e alle imprese (esistenti o in fase di costituzione) che avranno voglia di operare sul territorio per lo sviluppo di nuovi servizi, principalmente nei settori dell’accoglienza turistica, della cultura e dell’artigianato. L’iniziativa riguarda, infatti, il rilancio del territorio con azioni capaci di stimolare sinergie e forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati. In questo ambito si inserisce la proposta in fase di elaborazione che i tre comuni stanno costruendo, appunto, in modo congiunto.

L’invito delle Amministrazioni è quindi rivolto alle imprese e ai cittadini che vogliono dar vita ad attività imprenditoriali nei territori dei tre comuni. Le proposte dei privati intenzionati a sviluppare delle progettualità finanziabili potranno essere presentate in risposta ad un Avviso denominato “Borghi accoglienti – Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali” pubblicato sui siti Internet dei tre comuni.

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 22/09/2024 alle ore 12:00.

Le tre Amministrazioni comunali selezioneranno le migliori idee progettuali individuate da un’apposita commissione tecnica attraverso criteri oggettivi in linea con le direttive regionali. I progetti scelti saranno poi integrati nella progettualità congiunta con cui i comuni presenteranno una proposta in risposta al bando “Borgo Accogliente” della Regione Marche.

