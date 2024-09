ASCOLI PICENO – Novità in casa Ap Events, l’associazione ascolana di promozione sociale che ha ufficialmente rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi 3 anni.

Di fronte a una notevole rappresentanza degli oltre 150 soci, riunita in mattinata del 12 settembre nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, l’associazione ha votato la nomina dei nuovi componenti del direttivo, ribadendo la volontà di continuare a lavorare per dare sempre più voce alle nuove generazioni di Ascoli e del Piceno.

Nel corso della riunione, gli associati hanno scelto di riporre la propria fiducia nella lista “La storia continua”, composta dal presidente uscente Emidio Bollettini, dal vicepresidente uscente Diego Migliarelli, Manuel Carassai, Andrea Castelletti, Mattia Ciannavei,Michael Di Salvatore e Riccardo Di Matteo.

«Oltre a testimoniare la professionalità del lavoro svolto negli anni e la crescita costante dell’associazione, l’entusiasmo e la vicinanza dei soci rappresentano per noi un motivo di grande orgoglio, motivandoci a dare ancora di più nei mesi a venire – dichiarano i componenti del nuovo direttivo -. In questi anni ognuno dei soci ha messo passione, energia e spirito di collaborazione nelle attività che insieme abbiamo scelto di promuovere. Siamo pronti per nuove sfide, da affrontare con idee nuove e la stessa voglia di metterci in gioco per il nostro territorio».

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.