ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la campagna di sensibilizzazione più importante della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile che ha la finalità di promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Il tema scelto dalla Commissione Europea per l’edizione 2024 è “La condivisione dello spazio pubblico” e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento:

vivere lo spazio pubblico in modo diverso;

riqualifichiamo insieme lo spazio urbano;

strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi;

pianificazione e progettazione di strade più sicure.

Lo spazio pubblico è una risorsa preziosa e limitata, soprattutto all’interno dei centri urbani: strade e piazze sono luoghi di movimento, interazione e condivisione. Un bene comune il cui utilizzo responsabile è vitale per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, non solo da un punto di vista ambientale e della sicurezza ma anche per garantire benessere fisico mentale e sociale in accordo con la definizione di salute riconosciuta dall’OMS.

Tale tema può contribuire a perseguire gli obiettivi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ovvero:

migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la creazione di infrastrutture incentrate sulle persone;

integrare altre iniziative dell’UE, ad esempio REPowerEU e il Green Deal Europeo;

agevolare il ricorso a mezzi di trasporto meno inquinanti e promuovere il cambiamento comportamentale fornendo infrastrutture adeguate, reti, condizioni e destinazioni per la mobilità attiva e il trasporto pubblico.

“La sostenibilità – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – rappresenta una delle grandi sfide del futuro per le nostre città, a tutti i livelli. Come Amministrazione da anni portiamo avanti il progetto ‘Ascoli Green’, che si sostanzia anche in azioni volte a favorire una mobilità sempre più sostenibile: vogliamo proseguire questo grande cambiamento, che è sia infrastrutturale sia culturale, per migliorare la vita dell’intera comunità ascolana”. Attilio Lattanzi, assessore con delega alla mobilità sostenibile, ha aggiunto: “Questa settimana sarà un momento di riflessione e di condivisione su un tema molto ampio. Il programma delle iniziative spazia dalla giornata senza auto all’area di socialità urbana, passando per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Scoprire come muoversi in maniera sostenibile può essere un incentivo a rivedere le nostre abitudini, con un occhio alla salute e all’ambiente”.

Il programma proposto dall’Amministrazione Comunale di Ascoli è stato condiviso nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sulla Mobilità Sostenibile e la Qualità dell’Abitare, di cui fanno parte Unicam-Saad, Start, Automobil Club Ascoli Fermo, FIAB-Amici della Bicicletta, Apply ed ha avuto l’adesione anche di AVIS Ascoli Piceno, Amatori Rugby Ascoli 1960, Corrieri in Bici, CentONE mobilità inclusiva 2025 ed Ecoservices, e comprende le seguenti iniziative

da lunedì 16 a domenica 22 settembre:

allestimento di un’area di “ Socialità Urbana ” ( ParkingDay – spazio da sottrarre alle auto) compresa tra Viale Vellei e Via Piave con panche e tavoli, fioriere, vasi con arbusti a foglie larghe per ombreggiatura e set di cestini per la differenziata (in collaborazione con Eco Services);

da lunedì 16 a venerdì 20 settembre dalle 07:30 alle 08:30 e dalle 15:30 alle 16:30:

istituzione temporanea di una “ Strada Scolastica ” su via San Serafino da Montegranaro in corrispondenza dell’ISC Ceci di Borgo Solestà (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pergolesi e via Verdi – in collaborazione con AVIS e FIAB – Amici della Bicicletta);

da lunedì 16 a venerdì 20 settembre dalle 7:30 alle 8:30

come incentivo ad utilizzare la bicicletta per recarsi a scuola ( BikeToSchool ) o al lavoro ( BikeToWork ), erogazione di “ Buoni Colazione ” da parte di FIAB-Amici della Bicicletta ai ciclisti in transito sulla direttrice Monticelli-Porta Romana; i volontari FIAB-AdB, riconoscibili con pettorina e bandiera, saranno presenti nelle seguenti postazioni:

lunedì: ponte di Porta Maggiore – Fontane Pilotti;

martedì: Piazza Arringo;

mercoledì: Ponte di San Filippo – area verde;

giovedì: chiesa Crocefisso dell’Icona;

venerdì: Ponte Nuovo di Campo Parignano – nuova isola sociale;

Il valore del buono colazione da diritto, senza ulteriore spesa, a cappuccino/caffè+pasta e potrà essere utilizzato entro domenica 22 settembre presso i seguenti Bar convenzionati:

Caffè dei Sogni (Viale Indipendenza);

Caffè Gelateria Monardi (Monticelli);

Bar Ro.Ma. (Via Dino Angelini)

Bar Vincèfalacaritàaludome (Piazza Arringo);

Bar Chiosco Moka Rica (Ponte Campo Parignano);

Forno Marsico (Via B. Tucci).

martedì 17 settembre alle 16:00 presso il piazzale della stazione:

partenza del “ corteo di mezzi sostenibili ” (bici muscolari o a pedalata assistita, bus navetta e mezzi di trasporto elettrici, cargo bike, …) con ritrovo a partire dalle 15:30 seguendo il seguente percorso: Viale Luigi Luciani, Viale Indipendenza, Ponte di Porta Maggiore, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, Via Trieste, Via del Duca e Piazza del Popolo;

martedì 17 settembre alle 17:00 presso la Sala della Ragione – Palazzo dei Capitani del Popolo

convegno per l’avvio dei lavori di redazione del “ Piano Urbano della Mobilità Sostenibile P.U.M.S. ” (qui il programma degli interventi);

venerdì 20 settembre ore 10:00:

inaugurazione del “ Ponte sul torrente Lama ” e della ciclovia del Tronto tratto B2, alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli e dei Sindaci Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Andrea Cardilli (Colli del Tronto);

a seguire inaugurazione delle ciclostazioni di Marino del Tronto e Maltignano;

domenica 13 ottobre dalle 09:00 alle 18:00

istituzione della “ Giornata senza auto ” nella zona del centro storico compresa tra via XX Settembre, Piazza Arringo, via Trieste, Piazza Santa Maria Intervineas, via Ceci, via Vidacilio, via del Trivio, Piazza del Popolo.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.