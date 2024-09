4° giornata SERIE C girone B 2024/25

Prima assoluta tra Ascoli e Milan Futuro nella alle ore 18:30 allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio

I ìrossoneri non sono scesi in campo nell’ultimo turno contro la Torres per gli otto calciatori impegnati con le Nazionali (la gara verrà recuperata nella serata di Mercoledì 18 Settembre). Assenti Bartesaghi e Zeroli aggregati in prima squadra e Camarda infortunato.

Sono 49 i sostenitori del Picchio nel Settore Ospiti, la squadra depone un mazzo di fiori in ricordo di “Cheri”, ultrà del Picchio venuto a mancare in settimana.

MILAN FUTURO (4-3-2-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minorti, Bozzolan (41’ Magni); Vos, Malaspina (71’ Liberali), Sandri; Traore (55’ Sia), Fall (71’ Cuenca); Longo (71’ Turco). A disp. Mastrantonio, Hodzic, Alesi, D’Alessio, Gala, Zukic. All. Bonera

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Menna, Curado, Maurizii (75′ Cozzoli); Bertini, Varone; Tirelli (69’ Gagliardi), Tremolada (75′ Campagna), Marsura (85′ Alagna); Corazza (85′ Caccavo). A disp.: Abati, Raffaelli, Silipo, D’Uffizi, Bando, Maiga S., Tavcar, Achik, Caccavo. All. Carrera

ARBITRO: Sacchi di Macerata

RETI: 24′ CORAZZA, 34′ MENNA

NOTE: Spettatori 720, di cui 49 i tifosi bianconeri al seguito. AMMONITI: Fall, Vos, Minotti (M.) Bertini, Tirelli, Maurizii, Alagna, Menna(A.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ fischio finale e Ascoli che porta a cada i tre punti

93′ JIMENZ sfiora la traversa con un bel tiro dal limite dell’area

90′ 5 i minuti di recupero

87′ OCCASIONE MILAN Turco pescato in area da Liberali, tiro troppo alto

83′ si ferma Marsura e chiede il cambio, espressione dolorosa in volto al suo posto Alagna

75′ doppio cambio Ascoli, fuori Tremolada e Maurizii dentro Campagna e Cozzoli

76′ avanzata del talento uruguaiano Cuenca e tiro a giro deviato in corner

73′ triplo cambio Milan Fall, Malaspina, Longo e dentro Cuenca, Liberali e Turco

68′ Ascoli. esce Tirelli e entra il giovanissimo Gagliardi

63′ ammonito Menna per intervento pericoloso, punizione centrale per il Milan dai 25 metri, smanaccia Livieri e se la cava la difesa bianconera

62′ brutta scenata tra Vos e Tirelli, Vos abbatte il bianconero a palla ormai uscita ma l’arbitro sorvola

60′ ammonito Alagna che mentre si scalda butta un pallone in campo

59′ fallo di Longo al limite dell’area di rigore, punizione per il Picchio sul limite destro. Batte Tremolada che prova a sorprendere Nava con un tiro a scendere sul primo palo, palla in corner

58′ lancio per Corazza, abbattuto da Minotti che viene ammonito

55′ cambio Milan, fuori Traore e dentro Sia

53′ OCCASIONE ASCOLI, lancio di Adjaping per Corazza, stop di petto e tiro al volo che termina di poco a lato

48′ OCCASIONE ASCOLI buona trama offensiva, cross di Tirelli e tiro al volo di Marsura che però non centra la porta

45′ Riprende il match senza cambi

PRIMO TEMPO

45′ tre minuti di recupero. Punizione dal limite destro dell’area di rigore per il Milan, batte Sandri colpisce la barriera

42′ Primo cambio Milan: entra Magni al posto di Bozzolan infortunatosi nello scontro con Menna nell’azione del gol

34′ GOOOOOOOL ASCOLI gran palla di Tirelli a centro area, Corazza di prima ci prova ma Nava è bravissimo a deviare in corner, dal corner nasce il gol del Picchio con Menna di testa che infila nell’angolino

24′ DAL DISCHETTO CORAZZA NON SBAGLIA, DI POTENZA INFILA NEL’ANGOLINO INTUISCE NAVA MA NON CI ARRIVA PER POCO

22′ RIGORE PER L’ASCOLI, protestano i rossoneri. intervento in area di Bozzolan su Tirelli, ammonito Fall per proteste

21′ Conclusione potente di Fall dalla distanza, para Livieri

19′ OCCASIONE Milan Sandri serve di esterno Longo che imbeccato in area cerca di piattone di piazzare la palla alla sinistra di Livieri, pallone che sfiora il palo

7′ primo squillo rossonero filtrante di Sandri a cercare Longo in area, girata di prima e, pallone deviato in corner

0′ inizia il match Ascoli in maglia bianca

